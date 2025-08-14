Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je u nasilničkom divljanju blokadera u Novom Sadu povređeno više od 60 građana, kao i da su dva policajca zadobila teže povrede. Vučić ističe i da je pet pripadnika "kobri" povređeno u Novom Sadu, kada su blokaderi koristili motke i kamenice.

- Zahvaljujući građanima uspeli smo da sačuvamo, nekim čudom, mir. I kad kažem to, zato što u Novom Sadu do pre nekoliko minuta bilo je pitanje da li će preživeti oko 300 građana koji su čuvali svoje prostorije. Oko 64 građana je u Novom Sadu povređeno, a njih je bilo veoma malo na nivou Srbije i Beograda — u Beogradu je bilo oko 3.084 lica, na svim lokacijama i u okolini Beograda a napadali su na svim lokacijama građane i policiju, lomili stakla na lokalima, ne samo svojih političkih protivnika, a u Novom Sadu je bilo 1.695 ljudi i vršili su napade naizmenično - rekao je Vučić iz sedišta MUP u Palati Srbija.