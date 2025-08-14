Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je u nasilničkom divljanju blokadera u Novom Sadu povređeno više od 60 građana, kao i da su dva policajca zadobila teže povrede. Vučić ističe i da je pet pripadnika "kobri" povređeno u Novom Sadu, kada su blokaderi koristili motke i kamenice. 

- Zahvaljujući građanima uspeli smo da sačuvamo, nekim čudom, mir. I kad kažem to, zato što u Novom Sadu do pre nekoliko minuta bilo je pitanje da li će preživeti oko 300 građana koji su čuvali svoje prostorije. Oko 64 građana je u Novom Sadu povređeno, a njih je bilo veoma malo na nivou Srbije i Beograda — u Beogradu je bilo oko 3.084 lica, na svim lokacijama i u okolini Beograda a napadali su na svim lokacijama građane i policiju, lomili stakla na lokalima, ne samo svojih političkih protivnika, a u Novom Sadu je bilo 1.695 ljudi i vršili su napade naizmenično - rekao je Vučić iz sedišta MUP u Palati Srbija.

Kako je istakao, blokaderi su koristili raznovrsna oružja i oruđa i biće privedeni. Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević je, prema rečima Vučića, u Novom Sadu.

- Postaraćemo se da svi budu privedeni. Miloš Vučević je u Novom Sadu, jer neće dozvoliti nasilje i povređivanje ljude. Imamo i pripadnike "kobri" u Novom Sadu, petorica su povređena, napadnuti su motkama i kamenicima. Ti ljudi plivaju u krvi u Novom Sadu, a nikoga nisu dirali - rekao je.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"TO JE FAŠIZAM U SVOM IZVORNOM OBLIKU" Ana Brnabić najoštrije osudila divljačko nasilje blokadera: Nastavićemo da branimo Srbiju
IMG-20250802-WA0274.jpg
PolitikaBLOKADERI NE PRESTAJU DA PRAVE HAOS! Pogledajte nove scene nasilja iz Novog Sada: Besna rulja nasrće na policiju (VIDEO)
Screenshot 2025-08-13 231625.png
PolitikaUŽIVO VUČIĆ OTKRIO KOLIKO JE BLOKADERA BILO U BEOGRADU I NOVOM SADU "Ovo je bio VIŠESTRUKI POKUŠAJ UBISTVA, ovo u Novom Sadu Srbija još nije videla!"
Screenshot 2025-08-13 234818.png
PolitikaIMA MNOGO POVREĐENIH GRAĐANA I POLICAJACA Dačić o nasilju blokadera: Napadali su sve bez razloga, policija je večeras branila živote građana i svoje živote
Screenshot 2025-08-13 211440.png