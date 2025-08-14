Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras iz Palate Srbija, nakon nasilja blokadera širom Srbije, a tokom obraćanja je spomenuo i Smilju Panić, majku Ranka Panića (41), koji je preminuo od posledica policijskog batinanja tokom uredno prijavljenog protesta Srpske radikalne stranke 2008. godine.

Kako je Kurir pisao, Smilja Panić je preminula pre dva dana, a predsednik je napravio paralelu sa krajem

- I danas je, kako to, danas je umrla Smilja Panić, majka Ranka Panića, koju sam upoznao i nisam joj verovao kada je tada došla kod mene pre 17 godina i rekla, meni su ubili sina, ja kažem, ne znam, izmišlja žena, kako je moguće. Ispostavilo se da je govorila istinu, danas je, baš na današnji dan, kada su batinaši, blokaderi, pokušali da izvrše bukvalno masakr ljudi u Novom Sadu i kada su vršili bezbroj incidenata ovde u Beogradu, baš je danas umrla. Valjda je kao kraj svedočanstva o jednom ružnom vremenu u kojem su mogli da zloupotrebljavaju vlast, koja je ubijala svoje političke protivnike. Nama to nikada ne sme da se dogodi, mi moramo da poštujemo naše protivnike, da im pružamo ruku, da tražimo razgovor, ali milosti za batinaše, huligane, nasilnike i sileđije neće biti - rekao je Vučić.

Smilja Panić Foto: Marina Lopičić

Ko je bio Ranko Panić

Ranko, koji je bio simpatizer stranke koja je organizovala skup 29. jula u znak protesta zbog izručenja Radovana Karadžića Haškom tribunalu, sa teškim telesnim povredama primljen je u Urgetni centar narednog dana, a preminuo je 15. avgusta.

Lekari su utvrdili da je zadobio teške povrede prilikom udarca u stomak, zbog čega mu je puklo debelo crevo. Smilja, majka nesrećnog Ranka, u ranijoj ispovesti za Kurir, otkrila je da je u vreme kada joj je sin pretučen bila u Hrvatskoj, odakle je zajedno s njim izbegla 1995. tokom zločinačke akcije "Oluja".

- Prvi put je otišao na miting, a vratio mi se u kovčegu. Voleo je SRS i Vojislava Šešelja, ali nije bio član te stranke. Nakon što je posle prebijanja seo u autobus za Mladenovac, pozvala ga je moja sestra, a on joj je rekao: "Tetka, ubila me murija". Sledećeg dana otišao je u bolnicu, gde je i umro 15. avgusta - pričala je tada Smilja.

Foto: Marina Lopičić

U Srbiji koju vodi Aleksandar Vučić majke ne dočekuju sinove u kovčegu. Ne zbog razumnosti blokadera, već zbog Vučićeve neprestane borbe da se to ne dogodi. Predsednik države je tako u javnim nastupima uvek odmeren i smiren, naglašavajući poštovanje slobode različitih mišljenja, ali uvek sa jednim apelom - da ne čine nasilje.

Sve o njegovom obraćanju, pročitajte u našem tekstu OVDE.