- Ponosan sam na policajce koji su izdržali teške udare. U ovom trenutku imamo najmanje 16 povređenih policajaca, dvojica teže. Jedan ima polomljenu vilicu, a drugi tešku povredu grudnog koša. Obojica su povređena u Beogradu - rekao je Vučić iz sedišta MUP u Palati Srbija.

- Svuda su oni išli da napadaju ljude koji drugačije misle, a to ne mogu da podnesu. I nije nam problem da kažemo da smo spremni da slušamo ljude, da vidimo kakve promene žele, ali ne možemo razgovarati sa ljudima koji misle da je rešenje da nekome ugroze život! Ovo je višestruki pokušaj ubistva što su uradili večeras - rekao je predsednik.