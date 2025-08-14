"NASILJE BLOKADERA ESKALIRALO" Ministar Mali: Puna podrška predsedniku Vučiću u naporima da smiri tenzije i da, kroz dijalog, pronađe izlaz iz ove situacije
Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali oglasio se povodom divljačkog nasilja blokadera u više gradova širom Srbije.
"Nasilje blokadera je eskaliralo u gradovima širom Srbije, a ove nemile scene koje gledamo duboko zabrinjavaju sve odgovorne ljude u našoj zemlji. Blokaderi otvoreno priznaju da žele da naude pristalicima Srpske napredne stranke i pozivaju na još veće nasilje. Sve to zdušno prenosi i podržava grupa opozicionih medija, tzv. megafoni, koji se svakodnevno služe govorom mržnje i tako doprinose još većoj atmosferi linča.
Razumem da postoje različita mišljenja i stavovi, ali ovde više nije reč o tome. Ovde se odlazi ispred domova političara, gađa se kamenicama, iniciraju se fizički obračuni sa svima koji drugačije misle.
Želim da pružim punu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću u njegovim naporima da smiri tenzije i da, kroz dijalog, pronađe izlaz iz ove situacije. Pozivam sve građane da sačuvamo mir, da razgovaramo, da ne potežemo za nasilnim sredstvima i da jedni druge čujemo.
Samo kroz mir, strpljenje i međusobno poštovanje možemo graditi bolju budućnost za ovu zemlju", napisao je ministar Mali na Fejsbuku.
Podsetimo, ozbiljni incidenti zabeležni su u Novom Sadu i Beogradu gde je sve eskaliralo i preraslo u fizičko nasilje i vandalizam. Blokaderi su se sukobili sa policijom i pristalicama Srpske napredne stranke (SNS), a u jednom trenutku su i zapalili stranačke prostorije u Novom Sadu. Detaljnije o tome pročitajte u našoj odvojenoj vesti, klikom ovde.