Slušaj vest

Povodom napada na pripadnike Vojske Srbije u Novom Sadu, danas se medijima iz zgrade Starog Generalštaba VS u ulici Kneza Miloša u centru Beograda obratio direktor Vojnobezbednosne agencije (VBA) general-potpukovnik Đuro Jovanić.

- Palicama, bakljama napadnuti su pripadnici Kobri koji su izvršavali svoje redovne zadatke na obezbeđivanju određenog lica. Povređeno je 7 pripadnika VS od kojih 4 teže, rerkao je Jovanić, prvi čovek VBA, povodom hica koji je sinoć ispaljen u Novom Sadu.

Jovanić je naglasio da su napadnuti pripadnici VS više puta izdali upozorenje da su ovlašćena lica.

"Pripadnici Vojske Srbije su isključivo pružali otpor"

- Pripadnici policije su grupi napadača više puta izdali upozorenje da su ovlašćena lica, da su pripadnici Vojske, ali napadači nisu hteli da odustanu. Pripadnici Vojske Srbije su isključivo pružali otpor. Uzimajući u obzir broj napadača, ovlašćeno lice je pucalo u vazduh, nakon čega su se napadači udaljili sa lica mesta.

- Ponašanje vojske bilo je u skladu sa propisima. Radnjom pucanja u vazduh nije ugrožen nijedan život, štaviše, da se nije tako postupilo, životi pripadnika vojske bi bili ugroženi - rekao je Jovanić

Direktor VBA je istakao da je tokom sinoćnih dešavanja povređeno sedam pripadnika VS od kojih četvoro ima teške telesne povrede

Javnosti se obratio i lakše povređeni pripadnik Kobri Brkušanin.

Foto: screenshot pink tv

- Nama je prišlo oko 100 napadača, mi smo pružali otpor koliko smo mogli. Kada su nas okružili, procenio sam da je život mojih kolega ugrožen. Upotrebio sam vatreno oružje, pucao u vazduh, nakon čega su se oni razbežali. Da to nisam uradio smatram da bi posledice po mene i moje kolege bile daleko teže. Bavim se ovim već 20 godina i odgovorno tvrdim da nikad nisam video toliki bes, toliku mržnju prema ovlašćenim licima, rekao je Brkušanin.

Podsetimo, povodom brutalnog blokaderskog nasilja u Novom Sadu sinoć je oglasio i ministar MUP-a Ivica Dačić koji je potvrdio da je došlo do napada na policiju i na građane koji drugačije misle.

Dačić je govorio i o muškarcu sa pištoljem rekavši da je on zastavnik Vojske Srbije.

- Želim da demantujem napise u medijima obojene revolucije da se radilo o pripadniku SNS-a, to nije tačno, reč je o službenom licu, koje je sprečilo katastrofu ovim činom. Pištolj je posedovao zastavnik Vojske Srbije, da nije izvadio službeni pištolj i upotrebio svi bi imali teške posledice ili izgubili život. On ima teške telesne povrede - istakao je Dačić.