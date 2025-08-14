Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević govori o divljačkom nasilju blokadera koje se dogodilo protekle noći.- Nadam se da su svi povređeni dobro, po informacijama direktorke KCV 65 ljudi je povređeno, 10 policajaca, 7 "Kobri" je teško povređeno, mnogo devojaka, mnogo momaka. Nemam dilemu da su blokaderi pokušali da nas ubiju, bukvalon da nas ubiju i da nas zapale u prostorijama SNS. Nije to bio napad da se razbije izlog ili pocepa plakat - rekao je Vučević.

O napadu na pripadnike Vojske Srbije u Novom Sadu

- Nije bilo pucnjave, jedan metak je ispalio u vazduh. Da nije to uradio, nisam siguran da bi preživeli. Taj napad, kada je došlo do upotrebe vatrenog oružja, dešava se sa zadnje strane naše stranačke prostorije u Novom Sadu, Prvo su napli prostorije u Stražilovskoj ulici, obranili smo svoje prostorije, bili su naoružani šipkama, drvenim motkama, ciglama, štanglama, topovskim udarima, svim živim i neživim što su mogli da ponesu. Kad smo odbranili te prostorije, onda smo se pregrupisali i krenuli na prostorije u Bulevaru Olobođenja. Oni su spremali da izvrše napad sa zadnjih vrata, da nas zapale. Zahvalan sam ljudima koji su bili tamo. Sedmorica pripadnika kobri je povređeno, mnogo devojaka i žena su nam povredili. Nismo mogli da dobijemo kola Hitne pomoći, nisu mogli da se probiju.

- Juče je bio pokušaj ubistva, pokušaj rušenja države. Hteli su da ubiju ljude, zapale, da linčuju ljude. U to nemojte da imate dilemu, ovo nije bio miran hod aktivista, bajkera, ovo su bile organizovane terorističke grupe, fašističke falange. Ono što me zaista dodatno rastuži, razbesni, napadali su pripadnike Vojske koji su bili na ratištima i borili se za Srbiju kad je trebalo - istakao je Vučević.

- Očekujem da policija izađe sa konkretnim podacima. Utiska sam da tu nisu samo ljudi iz Novog Sada, to je pitanje za policiju i BIA. Ko kog tvrdi da su neorganizovani taj laže, ko god bude rekao da je to spontano, da su bili u naletu, atmosferi, nije im se ukazala prilika, oni su pravili priliku. Bili su naoružani. Mislim da su hteli da nas poubijaju sve. Da su mogli, verovatno bi nas poubijali sve. Ovo je sve pripremljeno. Istog dana zakažu 50 skupova, a za jedan se pripreme.

Šta je cilj blokadera?

- Cilj im je uništenje Srbije. Ovo nema nikakve veze sa izborima. Čuli smo poruke predsednika Vučića, odlučnost države je da se izbori sa ovim izazovima. Najvažnije je da niko nije izgubio život, da nisu uspeli da sruše državu. Ne zaboravljamo akcije policije koja je bila tamo. Ovo Novi Sad nije video, ovo Srbija nije zaslužila. Verujem da će oni koji su ovo sprovodili biti procesuirani jer je to jedini put da izađemo iz ove situacije. Ponosan sam na sve naše ljude koji su se juče skupili i dogovorili da samo brane svoje kuće. Imali smo na više od stotinu mesta ljude koji su branili svoje kuće.