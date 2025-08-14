Slušaj vest

Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević izjavio je da Srbiju neće zaustaviti nasilje, već će ona nastaviti da gradi budućnost, uprkos pokušajima destabilizacije.

- U haosu koji su napravili blokaderski ekstremisti pokušavajući da izazovu građanske sukobe, moraju da shvate da je ključna poruka da Srbija neće stati, Srbija mora da radi, šta god da pokušaju Srbija ide napred, šta god da urade, Srbija će nastaviti da se razvija, da jača i da se gradi. Neće je zaustaviti ni baklje ni dimne bombe, ni nasilje, ni pokušaj blokade. Građani su ti koji odlučuju o budućnosti Srbije, a oni jasno vide ko radi u njihovom interesu, a ko ima destruktivan pristup. Srbija ide napred i niko je neće zaustaviti - rekao je Milićević.

On je dodao da je sada trenutak kada svi moramo da budemo odgovorni, kada ne smemo dozvoliti da nas uvuku u haos, navodi se u saopštenju iz kabineta ministra.

- Ovo je trenutak kada moramo raditi još jače i više, kako bismo pokazali da se Srbija ne može zaustaviti. Srbija će nastaviti da gradi budućnost, uprkos pokušajima destabilizacije - rekao je on.

Prema njegovim rečima, ono što se sinoć dešavalo, ne sme ostati nekažnjeno.

- Očekujem da tužilaštvo reaguje, odgovornost mora da postoji, ne može se desiti da neko svesno pravi haos, povređuje ljude i onda samo nastavi dalje kao da se ništa nije dogodilo - naveo je on i zapitao čemu napadi na stranačke prostorije vladajućih stranaka.

- Adresa za vaše proteste i nezadovoljstvo su centrale vaših samozvanih opozicionih lidera. Oni nemaju sposobnosti da sve vas zajedno predstave kao alternativu vladajućoj koaliciji i dobiju poverenje naroda, oni su ti kojima treba direktno da se obratite, a ne funkcionerima i strankama vladajuće koalicije - izjavio je ministar Milićević.