Slušaj vest

- Sa predsednikom Republike Srpske Dodikom o unutrašnjim i spoljnim napadima na Srbiju i Srpsku, kao i o drugim važnim temama za srpski narod sa obe strane Drine, poručio je predsednik Vučić posle sastanka sa Dodikom.

- Posebno smo razgovarali o zaštiti nacionalnih interesa, narodnom jedinstvu i jačanju ekonomskih veza, kao i o daljim koracima saradnje u narednom periodu, naglasio je predsednik Srbije.

 Kurir.rs

Ne propustitePolitika"DOK KRV TEČE MOJIM VENAMA, BRANIĆU I ČUVATI SRBIJU!" Moćna poruka Vučića: I od onih spolja, i od njihovih poslušnika iznutra! (VIDEO)
Screenshot 2025-08-13 215349.png
Politika"BIĆE NEMILOSRDNIH PROMENA, OD VLADE SRBIJE DO POLICIJE" Vučić: Mnogi funkcioneri trebalo da dođu istog sekunda, oni imaju tašne, mašne, a ne vi, divni ljudi
Screenshot 2025-08-13 204112.png
Politika"PREMINULA JE BAŠ DANAS, KAD SMO SVEDOCI MASAKRA" Vučić o Smilji, majci Ranka Panića: Valjda kao kraj svedočanstva o ružnom vremenu zloupotrebe vlasti
Screenshot 2025-08-13 235159.png
PolitikaDVA POLICAJCA TEŠKO POVREĐENA U NAPADU BLOKADERA U BEOGRADU! Vučić: Jedan ima polomljenu vilicu, drugi tešku povredu grudnog koša
Screenshot 2025-08-13 235208.png
PolitikaPOVREĐENO VIŠE OD 60 GRAĐANA I 5 PRIPADNIKA "KOBRI" U NOVOM SADU! Vučić: Ti ljudi plivaju u krvi, a nikoga nisu dirali
Screenshot 2025-08-13 235836.png