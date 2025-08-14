Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.
"O UNUTRAŠNJIM I SPOLJNIM NAPADIMA NA SRBIJU I SRPSKU" Predsednik Vučić o detaljima sastanka sa Dodikom: O važnim temama za srpski narod s obe strane Drine FOTO
- Sa predsednikom Republike Srpske Dodikom o unutrašnjim i spoljnim napadima na Srbiju i Srpsku, kao i o drugim važnim temama za srpski narod sa obe strane Drine, poručio je predsednik Vučić posle sastanka sa Dodikom.
- Posebno smo razgovarali o zaštiti nacionalnih interesa, narodnom jedinstvu i jačanju ekonomskih veza, kao i o daljim koracima saradnje u narednom periodu, naglasio je predsednik Srbije.
