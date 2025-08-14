- Imali smo na mnogo mesta u Srbiji pojavu napada blokadera na prostorije SNS, u nekoliko mesta i na prostorije SPS. Najteže je bilo, uz napad na građane koji njih ne podržavaju, koji su pristalice SNS, koji su se u većem broju okupili ispred svojih odbora. Najveći broj povređenih su građani koje su povredili blokaderi. Ako bi vršili rekapitulaciju, u napadima na policiju povređeno je 27 policijskih službenika. Više desetina, pa i više nego što je i sinoć rečeno, čekamo još izveštaje, više od 70, 80 građana koje su blokaderi povredili. 47 lica je dovedeno, podneto 47 prekršajnih prijava, 5 krivičnih. Policija je noćas radila na očuvanju javnog reda i mira, trpela je masovne napade na svoje snage. Bili su masovni napadi na prostorije SNS. Najteža situacija je bila u Novom Sadu, bilo je napada i u Kraljevu, Lazarevcu i drugim mestima. Policija je imala zadatak da spasava živote građana koje su napadali blokaderi i svoje živote. Neki od policajaca imaju i teške telesne povrede. Pozivamo sve na mir, da se prestane sa napadima na druge političke stranke, na druge građane, da se prestane da se odlazi ispred prostorija političkih stranaka i adresa. To izaziva sukobe, ugrožava sigurnost i bezbednost. Mi ćemo raditi na identifikaciji u narednih nekoliko sati. U narednih 48 sati se sankcionišu svi oni koji su prekršili zakon i doveli do povređeivanja građana i policajaca. Sinoć sam rekao, manipulisalo se podatkom da je vatreno oružje korišćeno od strane građana koji su branili prostorije SNS, reč je o službenom licu pripadniku Vojske koje radi na obezbeđenju štićene ličnosti. Povređen je i jedan broj pripadnika Vojske, sedmorica iz jedinice koja se bavi zaštitom ličnosti. Policija je spasavala živote građana i svoje, da nije došlo do toga sigurno bi bilo žrtava. Protiv svih koji su kršili zakon, biće identifikovani i sankcionisani. Pozivam sve da prestanu sa izazivanjem nasilja.