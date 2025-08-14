Slušaj vest

Jučerašnje veče širom Srbije obeležilo je nasilje, haos i brutalne scene. Napadi na pripadnike policije i građane, krvave glave, teže telesne povrede i uništavanje prostorija Srpske napredne stranke epilog je incidenata koje su blokaderi izazvali.

Najkritičnije je bilo u Novom Sadu i Beogradu, a građanima je odavno jasno da se ova eskalacija nasilja nikako ne može opravdati pozivanjem na “demokratsko pravo na protest”.

Nasilje blokadera u NS Izvor: Kurir

Blokaderi su u napadu na prostorije SNS u Bulevaru oslobođenja, pokušavajući da se probiju do pristalica ove stranke, koristili kamenje, motke i šipke. Situacija je eskalirala do te mere da su prostorije SNS bile zapaljene tokom noći, a policija je intervenisala kako bi smirila sukobe.

Novi Sad, Strazilovska ulica, blokaderi oborili nekoga i tuku ga  Izvor: Kurir

Jezivo nasilje blokadera zabeleženo je i u Lazarevcu, gde je teško povređen pristalica SNS.

WhatsApp Image 2025-08-13 at 21.58.00_d0535b35.jpg
Foto: Privatna Arhiva

Njemu je, kako se može videti na fotografiji, lice prekriveno krvlju.

Ogoljeno nasilje na ulicama pokazalo je kako bi naša zemlja izgledala pod vođstvom blokadera. Sudeći po tome kako se odnose prema neistomišljenicima, nema sumnje da bi Srbiju odveli u diktaturu za koju pokušavaju da optuže šefa države Aleksandra Vučića.

Divljanje blokadera Izvor: Kurir

Dok većina građana Srbije podržava Vučićevu politiku stabilnosti, napretka i mira, najekstremniji blokaderi očigledno ne prezaju ni od čega kako bi nasiljem nametnuli svoju političku agendu.

Nasilje na ulicama  Foto: printscreen/društvene mreže, Privatna Arhiva, Kurir

Jasno je da ovakvi pokušaji destabilizacije nisu ništa drugo no direktan napad na državu, institucije i narod, a kako bi Srbija izgledala pod vođstvom blokadera najbolje ilustruju scene nasilje u galeriji iznad.

Ne propustitePolitika"STRAŠAN ZLOČIN JE POČINIO NAROD SINOĆ U NOVOM SADU - BRANILI SU SE" Brnabić: Nije Srbija pustila ni jače, ni časnije da je gaze, pa neće ni blokadere
ab.jpg
PolitikaSRBIJU NEĆE ZAUSTAVITI NASILJE! Oglasio se i Milićević: Moramo raditi sada još jače
13e45a79-28fc-41be-8b87-9cffba19ae52 copy.jpg
PolitikaMACUT POZVAO NA SMIRIVANJE TENZIJA: Nasilje nije i ne sme da bude lice jedne demokratske zemlje
Sastanak saveznog kancelara austije i predsednika vlade srbije Kristijan Štoker Đuro Macut Boba Nikolić (1).jpeg
PolitikaPUCAO SAM U VAZDUH! DA TO NISAM URADIO...Zastavnik Brkušanin o napadu blokadera: Prišlo ih je 100, pružali smo otpor koliko smo mogli, toliku mržnju nisam video
Screenshot 2025-08-14 092115 copy.png