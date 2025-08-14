Slušaj vest

Jučerašnje veče širom Srbije obeležilo je nasilje, haos i brutalne scene. Napadi na pripadnike policije i građane, krvave glave, teže telesne povrede i uništavanje prostorija Srpske napredne stranke epilog je incidenata koje su blokaderi izazvali.

Najkritičnije je bilo u Novom Sadu i Beogradu, a građanima je odavno jasno da se ova eskalacija nasilja nikako ne može opravdati pozivanjem na “demokratsko pravo na protest”.

Nasilje blokadera u NS Izvor: Kurir

Blokaderi su u napadu na prostorije SNS u Bulevaru oslobođenja, pokušavajući da se probiju do pristalica ove stranke, koristili kamenje, motke i šipke. Situacija je eskalirala do te mere da su prostorije SNS bile zapaljene tokom noći, a policija je intervenisala kako bi smirila sukobe.

Novi Sad, Strazilovska ulica, blokaderi oborili nekoga i tuku ga Izvor: Kurir

Jezivo nasilje blokadera zabeleženo je i u Lazarevcu, gde je teško povređen pristalica SNS.

Foto: Privatna Arhiva

Njemu je, kako se može videti na fotografiji, lice prekriveno krvlju.

Ogoljeno nasilje na ulicama pokazalo je kako bi naša zemlja izgledala pod vođstvom blokadera. Sudeći po tome kako se odnose prema neistomišljenicima, nema sumnje da bi Srbiju odveli u diktaturu za koju pokušavaju da optuže šefa države Aleksandra Vučića.

Divljanje blokadera Izvor: Kurir

Dok većina građana Srbije podržava Vučićevu politiku stabilnosti, napretka i mira, najekstremniji blokaderi očigledno ne prezaju ni od čega kako bi nasiljem nametnuli svoju političku agendu.

Nasilje na ulicama Foto: printscreen/društvene mreže, Privatna Arhiva, Kurir