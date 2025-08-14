EVO KAKO BI SRBIJA IZGLEDALA DA SU NA VLASTI BLOKADERI: Diktatura, krvave glave, nasilje i haos (FOTO+VIDEO)
Jučerašnje veče širom Srbije obeležilo je nasilje, haos i brutalne scene. Napadi na pripadnike policije i građane, krvave glave, teže telesne povrede i uništavanje prostorija Srpske napredne stranke epilog je incidenata koje su blokaderi izazvali.
Najkritičnije je bilo u Novom Sadu i Beogradu, a građanima je odavno jasno da se ova eskalacija nasilja nikako ne može opravdati pozivanjem na “demokratsko pravo na protest”.
Blokaderi su u napadu na prostorije SNS u Bulevaru oslobođenja, pokušavajući da se probiju do pristalica ove stranke, koristili kamenje, motke i šipke. Situacija je eskalirala do te mere da su prostorije SNS bile zapaljene tokom noći, a policija je intervenisala kako bi smirila sukobe.
Jezivo nasilje blokadera zabeleženo je i u Lazarevcu, gde je teško povređen pristalica SNS.
Njemu je, kako se može videti na fotografiji, lice prekriveno krvlju.
Ogoljeno nasilje na ulicama pokazalo je kako bi naša zemlja izgledala pod vođstvom blokadera. Sudeći po tome kako se odnose prema neistomišljenicima, nema sumnje da bi Srbiju odveli u diktaturu za koju pokušavaju da optuže šefa države Aleksandra Vučića.
Dok većina građana Srbije podržava Vučićevu politiku stabilnosti, napretka i mira, najekstremniji blokaderi očigledno ne prezaju ni od čega kako bi nasiljem nametnuli svoju političku agendu.
Jasno je da ovakvi pokušaji destabilizacije nisu ništa drugo no direktan napad na državu, institucije i narod, a kako bi Srbija izgledala pod vođstvom blokadera najbolje ilustruju scene nasilje u galeriji iznad.