Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović obratio se danas na konferenciji za medije povodom divljačkog nasilja blokadera koje se dogodilo protekle noći.

- Ovom prilikom želim celoj javnosti da poručim da će agresivno, nasilničko ponašanje koje je sinoć ispoljeno na ulicama Beograda biti kažnjeno u skladu sa zakonom. Nasilju se mora stati na kraj.

Sva lica koja su sinoć zloupotrebila pravo na mirno okupljanje na neprijavljenim javnim skupovima i izvršila krivična dela biće brzo identifikovana, lišena slobode te procesuirana zbog nasilničkog ponašanja, remećenja javnog reda i mira, pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja, zbog ograničavanja slobode kretanja, napada na pripadnike policije i predstavnike drugih državnih organa. Ponavljam, svako ko je preduzeo inkriminisane radnje biće uhapšen i procesuiran.

Takođe, Odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala VJT u Beogradu naložiće policiji da idenfitikuje sva lica koja su putem društvenih mreža pozivala na nasilje u cilju utvrđivanja njihove krivične odgovornosti.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je već upozorilo da postoji nulta tolerancija na nasilje na ulicama glavnog grada.

Zbog toga ističem da nasilničko ponašanje, vandalizam i terorisanje građana neće ostati nekažnjeni, a posebno ne kada se vrše nad policijskim službenicima koji su zaduženi da obezbeđuju javni red i mir.

Od policije očekujem da u što kraćem roku identifikuje nasilnike, uhapsi ih i privede tužilaštvu na dalje procesuiranje u skladu sa zakonom.

Takođe apelujem na sve građane da poštuju Ustav i zakone Republike Srbije i da se uzdrže od bilo koje vrste nasilja i narušavanja javnog reda i mira, jer će u suprotnom morati da odgovaraju u skladu sa zakonom", rekao je Stefanović.