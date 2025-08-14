Slušaj vest

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je danas da je interesantno da se i u Srbiji, kao i u Republici Srpskoj, napad usmerava na najjače političke stranke koje narod bira decenijama.

"Ono što se dešava u Srbiji nije slučajno, baš kao što nije slučajno ono što se dešava Srbima u BiH i regionu.

Rehabilitacija ustaštva u regionu, pritisci stranaca u BiH i pokušaji da se destabilizuje Srbija deo su iste slike - slike u kojoj nas žele videti pognutih glava.

Interesantno je da se i u Srbiji, kao i kod nas, napad usmerava na najjače političke stranke koje narod bira decenijama. Cilj je isti - uzeti Srbima demokratiju i nametnuti vlast koju narod nikada ne bi izabrao.

Podržavam predsednika Vučića u odbrani Srbije od ovih napada. Srbima i Srbiji nisu potrebne slike od kojih radost imaju samo oni koji nas žele na koljenima.

Danas sam u Srbiji da pružim podršku predsjedniku Vučiću u nameri da pobedi sile koje bi volele da vide srpsko-srpske žrtve.

Još jednom apelujem na sve normalne ljude, a takvih je većina, da bez obzira na političke razlike - koje su legitimne - razumeju da eskalacija nasilja urušava nacionalni interes svih nas: interes da se u miru razvijamo i jačamo. Živela Srbija", poručio je Dodik.