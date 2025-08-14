Slušaj vest

Ministarka bez portfelja, zadužena za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena Tatjana Macura najoštrije osuđuje nasilje koje je sinoć sinhronizovano eskaliralo na ulicama širom Srbije.

- Razumemo da su različita mišljenja i izražavanje stavova važan deo našeg demokratskog društva. Ipak, fizički sukobi, blokade i uvrede prema vojno-bezbednosnim organima ne doprinose pronalaženju rešenja niti otvaraju prostor za konstruktivan dijalog. Naš zajednički cilj treba da bude smirivanje tenzija, očuvanje javnog reda i bezbednosti svih građana, uz poštovanje prava svakog pojedinca da svoj stav iznese mirno i dostojanstveno - ističe ministarka.

Ona dodaje da nijedna ideja, zahtev ili frustracija ne opravdava pretnje, nasilje i rušenje reda i da, kada nasilje postane sredstvo komunikacije, onda nestaje svaka mogućnost dijaloga.

366448_250425.01_32_36_24.Still024.jpg
Foto: Kurir Televizija

- Ono što se dešava na ulicama – ne ostaje samo na ulicama. Tenzije, netrpeljivost i nasilje lako se prelivaju i u domove, u međuljudske odnose, u porodičnu svakodnevicu. Tako umesto rešenja, dobijamo još dublje podele i još više problema. Društvo u kome se gubi osećaj sigurnosti na javnim mestima, ubrzo ga gubi i unutar sopstvenih zidova - navela je Macura, ponovivši apel svima da razumeju razmere, domete i dugoročne posledice nasilja na ulicama.

- Srbija je jaka kada je mirna, glasna kada je pravedna i snažna kada je okupljena oko zajedničkih vrednosti. Taj put nije u nasilju, već u uzajamnom poštovanju i zakonu - zaključuje ministarka.

