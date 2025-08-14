Slušaj vest

Ministar zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu dr Nenad Popović najoštrije je osudio napade na građane, pripadnike policije i prostorije Srpske napredne stranke, koji su se dogodili tokom jučerašnjih incidenata, a koje su, kako je naveo, izazvali organizatori višemesečnih blokada.

- Najstrože osuđujem divljačko nasilje koje su oni koji mesecima blokiraju Srbiju sinoć izvršili nad članovima našeg koalicionog partnera Srpske napredne stranke, kao i nad njihovim stranačkim prostorijama, rekao je Popović.

- Želeći da agresijom, blokadama, pretnjama i nezakonitim postupcima sruše od građana izabrane organe vlasti, uveli su Srbiju u spiralu nasilja, koja, pored direktnih štetnih posledica po ekonomsku situaciju u zemlji, sada predstavlja i direktnu pretnju bezbednosti svih građana koji se ne slažu sa njihovim agresivnim delovanjem i političkim stavovima.

Foto: Miloš Perić

- U ovom teškom trenutku za našu zemlju, moramo podržati sve organe bezbednosti i pravosudne institucije, kako bi se povratio red u društvu, zakoni poštovali a nasilnici bili krivično procesuirani.

U ime Srpske narodne partije izražavam punu solidarnost sa rukovodstvom i članstvom Srpske napredne stranke - zaključio je Popović.