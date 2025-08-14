Slušaj vest

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović pozvala je na prekid nasilja i procesuiranje svih koji su sinoć divljali po Srbiji, a posebno po Novom Sadu, u kom su, kako je navela, blokaderi hteli da izazovu građanski rat. Ona je istakla na svom Instagramu da su se najmonstruozniji događaji odigrali u Novom Sadu, gde su, kako je rekla, do zuba naoružani napadali građane, prostorije SNS, hteli ljude žive da spale.

- Ja sam svedočila svemu tome. Sa predsednikom stranke Milošem Vučevićem i mojim saborcima bila sam u prostorijama SNS na Bulevaru. Noćas je bilo najstrašnije do sada. Ekstremisti su bili dobro pripremljeni, naoružani do zuba, i spremni da ostvare svoj mračni scenario - da izazovu građanski rat. Samo zato što mislimo drugačije i ne želimo da se predamo nasilnicima i njihovim besmislenim blokadama, gađali su nas bakljama, kamenicama, alatom, hteli su da zapale prostorije stranke, a nas da ubiju - rekla je Mesarović.

Ukazala je da je Vučević svojim životom branio prostorije SNS, a da je mnogo saboraca i sedam pripadnika Kobri teško povređeno u haosu koji su celu noć izazivali fašisti blokaderi.

Foto: Foto: Grad Novi Sad

- Mnogo je građana povređeno u ovom krvavom piru blokadera kojima i jeste cilj bio da se prolije krv na ulicama, da ubijaju sopstveni narod, i da se izazove građanski rat. Želim da se što pre oporave pripadnici Kobri i moje stranačke kolege i da nastavimo dalje našu zajedničku borbu za našu Srbiju i sve njene građane! Ne smemo dozvoliti da ikada više našim gradovima divljaju horde naoružane motkama, ciglama, topovskim udarima, bakljama… koje gaze sve pred sobom, razbijaju glave građanima, ranjavaju pripadnike policije, pale prostorije stranke političkih neistomišljenika - rekla je Mesarović.

Naglasila je da Srbija nikada nije bila na strani fašista i da građani ne žele da gledaju krvave tragove na ulicama, već žele mir i stabilnost, izvesnu budućnost za svu decu i sebe, sve ono što garantuje politika predsednika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem.

- Ne mogu da isključim emocije jer ovako nešto nikada nisam doživela, takvo divljaštvo i mržnju od strane najekstremnijih antisrpskih grupa blokadera fašista. Ponosna sam na našeg predsednika stranke Miloša Vučevića koji je noćas svojim životom branio sve nas, sve pristojne građane koji ne žele haos i bezakonje, našu Srbiju, i budućnost svih njenih građana - navela je Mesarović.