"Novi Sad se danas mogao probuditi u ratu. Zahvaljujući policiji i većini sugrađana koji nisu podržali ekstremiste, danas je mir, ali se pakao od sinoć više ne sme dozvoliti", poručio je Pokret socijalista Novi Sad.
Pokret zahteva da državni organi hitno reaguju
"NOVI SAD SE DANAS MOGAO PROBUDITI U RATU" Oglasio se Pokret socijalista NS: Zahvaljujući policiji i odgovornim sugrađanima izbegnut građanski rat
Slušaj vest
Pokret socijalista zahteva da državni organi hitno reaguju i uhapse blokadere teroriste, ali i organizatore i vođe nemira koji ugrožavaju živote, stabilnost i mir našeg društva", poručili su u Pokretu socijalista Novog Sada.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši