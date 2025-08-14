Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski istakla je danas da je posebno sramotno to što su blokaderi napali one koji nose uniformu ove države, pripadnike vojske i policije.

Dodaje da ti ljudi nisu tu radi politike, već radi svih nas, da štite mir, bezbednost i život svakog građanina.

- Kada udarite na njih, udarate na simbol države, na red i na zakon - poručuje ministarka Stamenkovski.

Ministarka naglašava i da je policija na strani zakona i države.

- Zamislite vi da neko vašeg brata, koji je služio otažbini, ustajao u pet ujutro, vežbao, trenirao da bi štitio i vas i nas, neko hrani granulama. Ponižava, laje na njega, kevće na njega i pokušava da ga poistoveti sa životinjom. Oni su u kolektivnoj hipnozi. Vidim da se po društvenim mrežama napada zastavnik koji je ispalio hitac u vazduh i na taj način zaustavio eskalaciju. Tog čoveka sada neko treba da linčuje, zato što mu se ne dopada to što je pucao u vazduh da sačuva. Valjda je trebalo da kaže: Uđite, molim vas, da uđite za Boga, pobite ove ljude. Treba da ih sada streljate ovde na licu mesta, oni ne zaslužuju da žive.

- Na kojoj tački sveta bi se ovako nešto tolerisalo? Vi dolazite, gađate kamenicama policiju, onda kada policija reaguje, vi kažete: Ja o represiji. Pa što vi tu policiju na takav način ponižavate i na takav način zloupotrebljavate to što policija nastoji da čuva i vas od vas samih? Policija nije ni na čijoj strani. Policija je na strani zakona. Policija je na strani države. Šta vi hoćete da kažete? Da bi ti ljudi u slučaju vašeg preuzimanja vlasti ostali bez posla? Da njihove porodice više ne bi imale hleba u kući? Policija, pored junaštva, ima i čojstvo. Čuva i od sebe one koji ih u tom trenutku napadaju - ističe ministarka.