"Godinama unazad sam govorio, pričao, ukazivao šta će se dogoditi, posebno posle onog referenduma u vezi sa pravosuđem. Govorio sam godinama unazad o opasnosti radikalno levičarskog i anarhopokreta na našim univerzitetima, o postojanju duboke države u našem sistemu. Slabo ko je želeo da čuje. Na moju žalost sve sam pogodio od A do Š", poručuje advokat i narodni poslanik SNS u Skupštini Srbije Vladimir Đukanović.

- U Novom Sadu je ključna tačka za razvoj separatizma gde najvećim delom hrvatska obaveštajna služba finansira separatističke i autonomaške pokrete uz obilatu logistiku britanske i nemačke službe, dodao je on.

Govoreći o divljačkom nasilju blokadera, Đukanović je rekao i sledeće:

-Danas mi je izlišno više da govorim, jer sada je jasno da imamo posla sa ozbiljno militarizovanim grupama ljudi, vojnički obučenim, spremnim za proizvodnju nasilja i pitanje je da li imamo dovoljno ljudi u samim institucijama koji žele da im se suprotstave ili su čak na njihovoj strani. Ovo je teška bitka za zemlju između onih koji su za njenu samostalnost i nezavisnost i onih koji slušaju naredbe sa strane, posebno iz levo-liberalnih centrala u Briselu, Berlinu, Londonu…".

Đukanović se osvrnuo i na godine koje je posvetio upozoravajući da bi nešto ovako moglo da se desi iako su ga zbog toga, kako je rekao, smatrali nenormalnim i govorili da priča gluposti i da preuveličava.

"Pokušali su žive ljude da spale u našim prostorijama"

Đukanović je podsetio i na nečuveno nasilje ispred prostorija SNS u Novom Sadu gde su, kako je rekao, pokušali žive ljude da spale u našim prostorijama".