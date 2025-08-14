KRENULA HAPŠENJA BLOKADERA SILEDŽIJA: Pogledajte kako su im stavljene lisice na ruke (video)
Hapšenje blokadera siledžija, koji su sinoć pravili haos, je počelo!
Baš kako je i najavio danas ministar policije Ivica Dačić, svi koji su prekršili zakon biće uhapšeni i moraće da odgovaraju za svoja dela, što pokazuje odgovornu reakciju države.
Lisice na ruke stavljene su i Vukašinu Vujičiću (47) zbog krivičnog dela iz člana 344a.
Podsetimo, policijski službenici PU za grad Beograd, uhapsili su nekoliko blokadera, zbog narušavanja JRM-a i napada na policijske službenike.
Zbog neprijavljenog javnog skupa, privedena su sledeća lica:
1. Krgović Nikola, (19)
2. Jevtić Nikola, (17)
3. Đačić Jovan, (19)
Zbog gađanja kamenjem učesnike skupa Srpske napredne stranke priveden je P.O. (20) iz Vrbasa, i njemu je određeno zadržavanje 48 sati. On je na trgu u Vrbasu gađao kamenjem učesnike skupa SNS. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati.
Priveden je i Ognjen V. (20) iz Novog Sada, zbog izvršenog krivičnog dela Uništenje i oštećenje tuđe stvarina štetu Gradske uprave za imovinu u Novom Sadu.