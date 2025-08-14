Slušaj vest

Još jedno hapšenje blokadera!

Lisice su stavljene u Vrbasu i Draganu Popari (51) zbog krivičnog dela iz člana 344a.

Hapšenje blokadera Izvor: MUP

Policija je krenula sa hapšenjem blokadera siledžija, zbog jučerašnjeg divljačkog nasilja, a država je ovim još jednom pokazala odgovornu i brzu reakciju!

Lisice na ruke stavljene su i Vukašinu Vujičiću (47) zbog krivičnog dela iz člana 344a.

Krenula hapšenja blokadera siledžija Izvor: Mup Srbije

Podsetimo, policijski službenici PU za grad Beograd, uhapsili su nekoliko blokadera, zbog narušavanja JRM-a i napada na policijske službenike.

Hapšenje blokadera Izvor: MUP

Zbog neprijavljenog javnog skupa, privedena su sledeća lica:

1. Krgović Nikola, (19)

2. Jevtić Nikola, (17)

3. Đačić Jovan, (19)

Zbog gađanja kamenjem učesnike skupa Srpske napredne stranke priveden je P.O. (20) iz Vrbasa, i njemu je određeno zadržavanje 48 sati. On je na trgu u Vrbasu gađao kamenjem učesnike skupa SNS. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

1/6 Vidi galeriju Privođenje blokadera zbog napada na policiju i nasilničkog ponašanja Foto: MUP Srbije

Priveden je i Ognjen V. (20) iz Novog Sada, zbog izvršenog krivičnog dela Uništenje i oštećenje tuđe stvarina štetu Gradske uprave za imovinu u Novom Sadu.

Hapšenje blokadera Izvor: MUP