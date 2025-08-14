"Ovakva tirada opštih mesta nije zabeležena još od poslednjeg takmičenja za Mis sveta. U dve rečenice svima su rekli šta je ko želeo da čuje - i onda se neko pita zašto EU gubi uticaj. Pa zato što nijedan vrednosni stav ne mogu javno da iznesu, jasno i glasno. Zato što ćute na Tompsonov koncert u sred iste te EU, na stotine hiljada EU građana (Hrvatske) koji skandiraju nacističke pozdrave, ćute na izvestioca Evropskog parlamenta koji se javno hvali da je učestvovao u najvećem etničkom čišćenju na evropskom tlu od Drugog svetskog rata, ne odgovaraju na pisma u kojima sam ukazala na teror nad porodicama političkih neistomišljenika koji sprovode njihovi miljenici u Srbiji.", istakla je Brnabić i dodala: