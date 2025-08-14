"U 2 REČENICE SVIMA REKLI ŠTA JE KO ŽELEO DA ČUJE" Brnabić odgovorila Marti Kos: I onda se neko pita zašto EU gubi uticaj! Jasno da je ćutanje ipak bolja opcija
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se povodom izjave evropska komesarke za proširenje Marte Kos, istakavši da je "jasno posle ovakvih izjava da je ćutanje ipak bolja opcija".
"Ovakva tirada opštih mesta nije zabeležena još od poslednjeg takmičenja za Mis sveta. U dve rečenice svima su rekli šta je ko želeo da čuje - i onda se neko pita zašto EU gubi uticaj. Pa zato što nijedan vrednosni stav ne mogu javno da iznesu, jasno i glasno. Zato što ćute na Tompsonov koncert u sred iste te EU, na stotine hiljada EU građana (Hrvatske) koji skandiraju nacističke pozdrave, ćute na izvestioca Evropskog parlamenta koji se javno hvali da je učestvovao u najvećem etničkom čišćenju na evropskom tlu od Drugog svetskog rata, ne odgovaraju na pisma u kojima sam ukazala na teror nad porodicama političkih neistomišljenika koji sprovode njihovi miljenici u Srbiji.", istakla je Brnabić i dodala:
"Posle ovakvih izjava, jasno je da je ćutanje ipak bolja opcija. Bolje to nego poruke koje šalju lepotice sa lentama iz svih krajeva sveta.", poručila je Ana Brnabić.
