Nastavlja se privođenje blokadera siledžija širom Srbije koji su sproveli nasilje, narušili javni red i mir i napadali policiju i građane, a sledećem kom su stavljene lisice jeste Vladimir Prolo.

Vladimiru Prolu su lisice stavljene u Novom Sadu.

Pripadnici MUP-a su posle identifikovanja blokadera siledžija započeli privođenja onih koji su pravili haos po Srbiji. Privedenima je određeno zadržavanje do 48 sati jer u počinjenom nasilju ima i elemenata krivičnog dela. Reč je o odgovornom postupanju i efikasnom odgovoru države na nasilje.

Hapšenje blokadera - Vladimir Prolo

Podsetimo, glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović obratio se danas na konferenciji za medije povodom divljačkog nasilja blokadera koje se dogodilo protekle noći i poručio sledeće:

- Ovom prilikom želim celoj javnosti da poručim da će agresivno, nasilničko ponašanje koje je sinoć ispoljeno na ulicama Beograda biti kažnjeno u skladu sa zakonom. Nasilju se mora stati na kraj. Sva lica koja su sinoć zloupotrebila pravo na mirno okupljanje na neprijavljenim javnim skupovima i izvršila krivična dela biće brzo identifikovana, lišena slobode te procesuirana zbog nasilničkog ponašanja, remećenja javnog reda i mira, pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja, zbog ograničavanja slobode kretanja, napada na pripadnike policije i predstavnike drugih državnih organa. Ponavljam, svako ko je preduzeo inkriminisane radnje biće uhapšen i procesuiran.

- Takođe apelujem na sve građane da poštuju Ustav i zakone Republike Srbije i da se uzdrže od bilo koje vrste nasilja i narušavanja javnog reda i mira, jer će u suprotnom morati da odgovaraju u skladu sa zakonom, dodao je on.

Istim povodom oglasio se i ministar MUP Ivica Dačić koji je pozvao sve da prestanu sa izazivanjem nasilja, te dodao da su privođenja u toku.

- Pozivamo sve na mir, da se prestane sa napadima na druge političke stranke, na druge građane, da se prestane da se odlazi ispred prostorija političkih stranaka i adresa. To izaziva sukobe, ugrožava sigurnost i bezbednost. Mi ćemo raditi na identifikaciji u narednih nekoliko sati. U narednih 48 sati se sankcionišu svi oni koji su prekršili zakon i doveli do povređivanja građana i policajaca.

