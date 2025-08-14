Slušaj vest

Privođenje blokadera siledžija koji su sproveli nasilje, narušili javni red i mir i napadali policiju i građane nastavlja se širom Srbije.

Naime, policijski službenici sada su pronašli i priveli u stanicu na Zvezdari Žarka Perića (46) iz Pančeva.

Perić je, prema navodima policije, identifikovan kao osoba koja je 14. avgusta ove godine, oko jedan sat posle ponoći, tokom javnog okupljanja na raskrsnici Beogradske ulice i Bulevara kralja Aleksandra, ispred Pravnog fakulteta, gađala policajce kamenicama i drugim predmetima.

Hapšenje blokadera Žarka Perića na Zvezdari Izvor: Mup Srbije

O svemu je obavešteno Više javno tužilaštvo, koje je naložilo njegovo zadržavanje zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilničko ponašanje.

Kurir.rs

