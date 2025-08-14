Blokaderi su sinoć u Novom Sadu, Beogradu i drugim gradovima Srbije pokazali još jednom da im je nasilje jedini manir, a kako je rekao i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić , ljudi su bili u krvi do kolena najviše u Novom Sadu.

- Policija i građani koji su došli da čuvaju svoje domove su napadnuti motkama i kamenicima. Ti ljudi plivaju u krvi u Novom Sadu, a nikoga nisu dirali. Svuda su oni išli da napadaju ljude koji drugačije misle, a to ne mogu da podnesu. I nije nam problem da kažemo da smo spremni da slušamo ljude, da vidimo kakve promene žele, ali ne možemo razgovarati sa ljudima koji misle da je rešenje da nekome ugroze život! Ovo je bio višestruki pokušaj ubistva što su uradili večeras - rekao je sinoć Vučić tokom svog obraćanja.