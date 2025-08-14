BLOKADERSKO DEMOLIRANJE FILOZOFSKOG FAKULTETA! Jedna od ključnih sala u potpunosti uništena, ovo je dokaz da su im haos i vandalizam jedini manir! (FOTO)
Blokaderi koji su mesecima boravili na fakultetima širom Srbije, ostavili su ruglo i haos u svim visokoškolskim prostorijama koje su napustili nakon višemesečnog demoliranja.
Tako su u potpunosti uništili i jednu salu pod brojem 101 na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Na zidovima su kredom ispisali svoje natpise, čime su uništili javnu imovinu.
"Sva vlast plenumima", jedan je od većih natpisa — čime pokazuju i potvrđuju svoju destruktivnu politiku — pored nacrtanog simbola komunizma.
Pogledajte kako izgleda sala 101 u nastavku:
Sala 101, jedna od ključnih učionica, sada je potpuno uništena, a zidovi i unutrašnjost prekriveni su natpisima, dok se kao jedan od većih simbola vidi i kukasti krst!
Ovo je njihov manir već mesecima — jer su i ranije sličnim metodama devastirali i Studentski kulturni centar (SKC), kao i druge fakultete, ostavljajući za sobom pravu pustoš. Takvo ponašanje jasno pokazuje destruktivnu politiku koju slede, uništavajući imovinu i prostor namenjen obrazovanju i kulturi.
Kurir.rs