Slušaj vest

Blokaderi koji su mesecima boravili na fakultetima širom Srbije, ostavili su ruglo i haos u svim visokoškolskim prostorijama koje su napustili nakon višemesečnog demoliranja. 

Tako su u potpunosti uništili i jednu salu pod brojem 101 na Filozofskom fakultetu u Beogradu

Na zidovima su kredom ispisali svoje natpise, čime su uništili javnu imovinu

"Sva vlast plenumima", jedan je od većih natpisa — čime pokazuju i potvrđuju svoju destruktivnu politiku — pored nacrtanog simbola komunizma. 

Pogledajte kako izgleda sala 101 u nastavku: 

WhatsApp Image 2025-08-14 at 17.16.54_c3b2ba2d.jpg
Foto: Kurir

Sala 101, jedna od ključnih učionica, sada je potpuno uništena, a zidovi i unutrašnjost prekriveni su natpisima, dok se kao jedan od većih simbola vidi i kukasti krst!

Ovo je njihov manir već mesecima — jer su i ranije sličnim metodama devastirali i Studentski kulturni centar (SKC), kao i druge fakultete, ostavljajući za sobom pravu pustoš. Takvo ponašanje jasno pokazuje destruktivnu politiku koju slede, uništavajući imovinu i prostor namenjen obrazovanju i kulturi.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaPOTPUNO SROZAN UGLED FILOZOFSKOG FAKULTETA! Dekan Sinani upropastio upis: Nikad manje zainteresovanih maturanata
danijel-sinani-dekan-filozofskog-fakulteta-univerziteta-u-beogradu.jpg
Politika"OVO JE U PRAVOM SVETLU, SLIKA I PRILIKA BLOKADERA U NOVOM SADU": Vučević objavio snimak napada na prostorije SNS-a (VIDEO)
blokaderi
PolitikaMUP OTKRIO PRAVU ISTINU O FOTOGRAFIJI NA KOJOJ JE PREDSTAVLJENO DA UDARAJU ŽENU: Metalnom šipkom je udarala Žandarmeriju, segment izvučen iz konteksta (VIDEO)
1321321321.jpg
PolitikaNAORUŽANI MOTKAMA I LETVAMA KRENULI NA SVOJ NAROD I POLICIJU! Stravičan snimak blokadera pred haos širom Srbije! (VIDEO)
blokaderi.jpg