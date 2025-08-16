Slušaj vest

Studenti blokaderi, odnosno predstavnici opozicione stranke u nastajanju koja se krije iza studenata, poslednjih dana počeli su pojačanu medijsku kampanju, svečano objavljujući da je "99 odsto njihove liste gotovo za vanredne izbore", te da "spremno čekaju izlazak pred birače", međutim i tako spremni i dalje od javnosti i potencijalnih birača kriju imena ljudi na svojoj izbornoj listi, iako su sve vreme, već mesecima, u političkoj kampanji!

Naveli su da na njihovoj izbornoj listi nema predstavnika ni vlasti ni opozicije, te da žele da zaštite kandidate time što neće otkrivati njihova imena, što je potpuno nelogično, te građani i dalje ne znaju ko su ljudi koji svojim imenom i prezimenom, ali i delima žele da predstavljaju ovu opozicionu stranku u nastajanju.

Ključne stavke

- Naša lista je u završnoj fazi. Od juče smo počeli da otvoreno pričamo o njoj i u narednom periodu, čak danima, odavaćemo sve više i više informacija o istoj. Ono što sad možemo da kažemo jeste da se na njoj nalaze stručni ljudi iz svih branši, koji će kroz detaljno definisan program rada rešiti probleme 20 ključnih stavki društvenog dogovora, i da se trenutno aktivno radi na definisanju načina predstavljanja same liste, ali i programa - objasnili su oni u izjavi za portal Nova.

Takođe, predstavili su program svoje izborne liste, na kojem se našlo 19 stavki, i to: ispunjenje svih studentskih zahteva, sloboda medija, slobodni i pošteni izbori, nezavisno i efikasno sudstvo i tužilaštvo, država bez korupcije i organizovanog kriminala, javna preduzeća i projekti, bezbednost građevinskih objekata i saobraćajnica, raspolaganje mineralnim resursima i zaštita životne sredine, poljoprivreda, prosveta, nauka, kultura, zdravstvena zaštita, lokalna samouprava, studentsko organizovanje, radnička pitanja i nacionalni interes.

Upadljivo je da na ovoj listi jedino nema penzionera, a nedavno je i analitičar Boban Stojanović implicirao da su upravo penzioneri najveća podrška SNS i kazao da je "priroda na strani studenata, a protiv vladajuće većine".

Znajući da mnoga istraživanja javnog mnjenja pokazuju da velika većina penzionera glasa upravo za SNS, logično je da se postavi pitanje da li je upravo ovo razlog što bi blokaderi, da uspeju da dođu na vlast, potpuno zanemarili probleme i potrebe jedne od najosetljivijih društvenih grupacija.

Konfuzija ciljeva

Politički filozof Dragoljub Kojčić kaže za Kurir da u takvoj konfuziji ciljeva i interesa "nikome, pa ni njima samima, nije jasno kako bi izgledalo društvo koje bi nekim čudom njima bilo povereno na upravu".

Foto: Kurir Televizija

- Za sve one koji već devet meseci učestvuju u protestima karakteristično je da se do sada nisu precizno izjasnili šta hoće, a isto tako i šta neće. Ni njima samima nije bilo jasno da li hoće samo studentsku listu ili hoće da je prošaraju s predstavnicima političkih stranaka i svojih profesora sa univerziteta. Događaji od srede pokazuju da čak nisu sigurni da li hoće da izlaze na demokratske izbore ili hoće da sruše demokratski poredak. Ono što je izvesno jeste da način na koji se u ovoj fazi bore za vlast pokazuje da bi tako izgledala i budućnost koju bi oni politički kreirali - kaže Kojčić, dodajući da to znači da bi bilo zabranjeno i kažnjavano svako drugačije mišljenje:

- Da bismo se plašili da izađemo na ulice da nas ne bi bacali u reke i da bi o konačnom ishodu Srbija bila institucionalno i teritorijalno razorena, jer su jedini prepoznatljivi ciljevi koje smo do sada mogli da uočimo u njihovim protestima otcepljenje Vojvodine, Sandžaka i priznavanje izmišljenog genocida u Srebrenici, sve zajedno s reparacijama koje bi srpski regionalni neprijatelji tražili da im Srbija isplati. Neshvatljivo je da bilo koji normalan čovek može da optira takvu suicidnu budućnost. Kakva god lista bila, ovo bi bili rezultati njene politike.