Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je jasnu poruku poruku blokaderima koji su sinoć bili vinovnici jezivog nasilja na ulicama Beograda i Novog Sada.

- Možete hiljadu prozora da razbijete, svaki razbijen prozor su hiljade novih ljudi koji dolaze baš na to mesto, jer hoće normalnu Srbiju, a ne Srbiju koja razbija i ruši, hoće Srbiju koja ide napred, Srbiju koja ne mrzi - poručio je predsednik Vučić.