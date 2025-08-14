Politika
"SVAKI RAZBIJEN PROZOR SU HILJADE NOVIH LJUDI KOJI DOLAZE BAŠ NA TO MESTO JER HOĆE NORMALNU SRBIJU" Jaka poruka predsednika Vučića: Oni hoće Srbiju koja ne mrzi
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je jasnu poruku poruku blokaderima koji su sinoć bili vinovnici jezivog nasilja na ulicama Beograda i Novog Sada.
- Možete hiljadu prozora da razbijete, svaki razbijen prozor su hiljade novih ljudi koji dolaze baš na to mesto, jer hoće normalnu Srbiju, a ne Srbiju koja razbija i ruši, hoće Srbiju koja ide napred, Srbiju koja ne mrzi - poručio je predsednik Vučić.
Pripadnici MUP-a su posle identifikovanja blokadera siledžija započeli privođenja onih koji su pravili haos po Srbiji. Privedenima je određeno zadržavanje do 48 sati jer u počinjenom nasilju ima i elemenata krivičnog dela. Reč je o odgovornom postupanju i efikasnom odgovoru države na nasilje.
