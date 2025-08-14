Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je jasnu poruku poruku blokaderima koji su sinoć bili vinovnici jezivog nasilja na ulicama Beograda i Novog Sada.

- Možete hiljadu prozora da razbijete, svaki razbijen prozor su hiljade novih ljudi koji dolaze baš na to mesto, jer hoće normalnu Srbiju, a ne Srbiju koja razbija i ruši, hoće Srbiju koja ide napred, Srbiju koja ne mrzi - poručio je predsednik Vučić.

 Pripadnici MUP-a su posle identifikovanja blokadera siledžija započeli privođenja onih koji su pravili haos po Srbiji. Privedenima je određeno zadržavanje do 48 sati jer u počinjenom nasilju ima i elemenata krivičnog dela. Reč je o odgovornom postupanju i efikasnom odgovoru države na nasilje.

Ne propustitePolitikaDVA POLICAJCA TEŠKO POVREĐENA U NAPADU BLOKADERA U BEOGRADU! Vučić: Jedan ima polomljenu vilicu, drugi tešku povredu grudnog koša
Screenshot 2025-08-13 235208.png
PolitikaPOVREĐENO VIŠE OD 60 GRAĐANA I 5 PRIPADNIKA "KOBRI" U NOVOM SADU! Vučić: Ti ljudi plivaju u krvi, a nikoga nisu dirali
Screenshot 2025-08-13 235836.png
Politika"DOK KRV TEČE MOJIM VENAMA, BRANIĆU I ČUVATI SRBIJU!" Moćna poruka Vučića: I od onih spolja, i od njihovih poslušnika iznutra! (VIDEO)
Screenshot 2025-08-13 215349.png
Politika"REKLI SU DA IH NAPADAJU, PA SAM DOŠAO DA BUDEM UZ SVOJ NAROD!" Predsednik Vučić stigao peške u Pionirski park, pa se obratio građanima! (VIDEO)
WhatsApp Image 2025-08-13 at 21.49.08_2ee646f0.jpg