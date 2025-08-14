Slušaj vest

Policija i dalje širom Srbije nastavlja privođenje blokadera koji su sprovodili nasilje, narušavali javni red i mir, napadali policiju i građane, a sledeći kojima su stavljene lisice jesu Darko Kotur i Aleksandar Opsenica.

Hapsenje blokadera Kotur Darko Izvor: Kurir

Hapsenje blokadera Opsenica Aleksandar Izvor: Kurir

Pripadnici MUP-a su posle identifikovanja blokadera siledžija započeli privođenja onih koji su pravili haos po Srbiji. Privedenima je određeno zadržavanje do 48 sati jer u počinjenom nasilju ima i elemenata krivičnog dela. Reč je o odgovornom postupanju i efikasnom odgovoru države na nasilje.

Podsetimo, glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović obratio se danas na konferenciji za medije povodom divljačkog nasilja blokadera koje se dogodilo protekle noći i poručio sledeće:

- Ovom prilikom želim celoj javnosti da poručim da će agresivno, nasilničko ponašanje koje je sinoć ispoljeno na ulicama Beograda biti kažnjeno u skladu sa zakonom. Nasilju se mora stati na kraj. Sva lica koja su sinoć zloupotrebila pravo na mirno okupljanje na neprijavljenim javnim skupovima i izvršila krivična dela biće brzo identifikovana, lišena slobode te procesuirana zbog nasilničkog ponašanja, remećenja javnog reda i mira, pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja, zbog ograničavanja slobode kretanja, napada na pripadnike policije i predstavnike drugih državnih organa. Ponavljam, svako ko je preduzeo inkriminisane radnje biće uhapšen i procesuiran.

Privođenje blokadera zbog napada na policiju i nasilničkog ponašanja

- Takođe apelujem na sve građane da poštuju Ustav i zakone Republike Srbije i da se uzdrže od bilo koje vrste nasilja i narušavanja javnog reda i mira, jer će u suprotnom morati da odgovaraju u skladu sa zakonom, dodao je on.

Takođe, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije oglasilo se povodom fotografije koja se pojavila na društvenim mrežama, a na kojoj je predstavljeno da pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova udara žensku osobu.

Povodom fotografije koja se pojavila na društvenim mrežama, a na kojoj je predstavljeno da pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova udara žensku osobu, MUP obaveštava javnost da je fotografija nastala kao segment izvučen iz konteksta, i zloupotrebljena u nameri da se policija predstavi kao nasilna. Sve o tome pročitajte u posebnoj vesti KLIKOM OVDE.