U fokusu današnjih političkih dešavanja u regionu izdvajaju se dva imena koja izazivaju snažne reakcije u Srbiji i Republici Srpskoj – Tonino Picula i Kristijan Šmit.

Ova dva politička aktera, iako deluju izvan Srbije, imaju direktan uticaj na političku i bezbednosnu stabilnost srpskog naroda u regionu. Predstojeći period mogao bi doneti nova zaoštravanja, a razrešenje još nije na vidiku.

Lukić je pričao nešto detaljnije o Kristijanu Šmitu:

- Prevashodno je važno ono što je uradio nama. Kristijan Šmit je jedan, a pre njega je bilo i drugih visokih predstavnika, a njihov osnovni cilj i funkcija jeste da nadmetanjem protivpravnim akcijama obesmisle i ukinu Republiku Srpsku. To je osnovna ideja svih visokih predstavnika, eventualno bi delimično da isključimo Lajčaka, on je jedini koji je hteo da sasluša sve tri strane. Svi drugi su tu da naude Srbima u Bosni i Heregovini.

Jolović je diskutovao kolika je šansa da se tenzije završe bez ikakvih nemira ili rata:

- Veći je izazov bio 2006. tada je bila borba oko preotimanja policije RS, hteli su da je otmu, odnosno da je stave pod nadležnost Bosne i Hercegovine. Tada je Milorad Dodik došao na vlast zahvaljujući obećanju da će zaštititi policiju RS. Držao je govor na sahrani pokojnog Jelića, pored je bio Lajčak, i on se zakleo da će štiti policiju. Tada je tako i bilo, a da su oni tog momenta oduzeli policiju, Republika Srpska bi bila suva ljuštura i danas bi mogli da rade šta hoće. Taj momenat je bio veći izazov jer su tada postojale snage SFOR na čelu sa Amerikancima, tada je bilo 60.000 naoružanjih Sforovaca, a sada imate 2.300 EUFOR snaga. To su zanemarljive snage, vrlo su im loši međuljudski odnosi, oni nisu nikakva opasnost u smislu angažovanja snaga kao što je nekada SFOR mogao da opkoli institucije, MUP, vladu, predsedništvo, da hapsi... Briselu trenutno nije u interesu oružani sukob ili rat na prostoru Bosne i Hercegovine. Evropa se bori za Ukrajinu, a sa druge strane je nepovoljan ekonomski ugovor sa Amerikom, pa izdvajaju sredstva za svoje snage, verovatno se pripremaju za veliki rat 2030. godine. Svaki rat izaziva ekonomsku i izbegličku krizu, trenutno im Balkan nije u fokusu.

Šljivančanin je pričao detaljnije i periodu kada je on bio uhapšen i izručen Hagu:

- Bio sam oficir JNA, sada sam penzioner. Ja nisam nikada u to verovao, gledao sam po snazi moje jedinice, mojih oficira, vojnika, oni su mene učili da budem hrabar. Mi nismo vodili rat, već smo spašavali naše zarobljenike, naš narod, iz moje jedinice su nestali vojnici, pa nismo mogli da napustimo teritorije. Visoki oficiri su govorili da sam svojeglav, ali sam hteo da pokažem neprijateljima, odnosno ja sam ih smatrao banditima, teroristima, ljudi koji napadaju sopstveni narod... Ja sam verovao da možemo čuda da napravimo, a oni su mi govorili da mnogo iskačem, da ću sutra završiti na sudu, a tada niko nije proglasio ratno stanje. Mi smo išli da razoružamo neke paravojne formacije, a ako ubiju nekog tvog, ništa, ne smeš da kažeš ništa. Do juče smo živeli zajedno, a oni pucaju u leđa našim vojnicima, pa smo shvatili da mora da bude borba prsa o prsa. Nisam verovao da ću završiti na tom suđenju, nikda nisam verovao da ću otići u stranu državu da mi se sudi. Čak sam govorio svojim ljudim da bih se ubio ukoliko bi mi se sudilo u stranoj državi. Međutim, ko zna šta bi pričali da sam radio ako bih se ubio. To su teški trenuci. Mi smo istinski voleli otadžbinu koju smo zvali Jugoslavija, uživao sam u tome, obožavao sam svuda da letujem, nisam mrzeo nikoga. Odjednom se to raskvarilo, odavno postoje ljudi i planovi kako treba vladati svetom.

Antić se nadovezao na temu, pa spomenuo predio 90-ih:

- Mi smo zaista doživeli nacionalni krah početkom 90-ih godina. Jedan odnos od 200 godina se detaljno promenio. Kako i zašto i da li je neko to mogao da predvidi, pa veoma malo ljudi je moglo da pretpostavi kakve će sve promene uslediti od 70-ih do kraja 90-ih. Međunarodnu zajednicu posmatramo kao ono što su bili 1990. i 1991. dakle imate SAD, njihove saveznike, osećaj da će svet biti jedna ideologija.

