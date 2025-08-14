Slušaj vest

Pripadnici MUP-a su posle identifikovanja blokadera siledžija započeli privođenja osoba koji su pravili haos po Srbiji.

Naime, na teritoriji Beograda ali i drugih gradova u Srbiji u toku je privođenje blokadera koji su sprovodili nasilje, narušavali javni red i mir, napadali policiju i građane.

Kako saznajemo, među privedenima je i Petar Živković, sin policijskog generala Boguljuba Živkovića.

Petar Živković Izvor: Kurir

Priveden je i Vuk Popović.

Vuk Popović Izvor: Kurir

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović obratio se danas na konferenciji za medije povodom divljačkog nasilja blokadera koje se dogodilo protekle noći.

- Ovom prilikom želim celoj javnosti da poručim da će agresivno, nasilničko ponašanje koje je sinoć ispoljeno na ulicama Beograda biti kažnjeno u skladu sa zakonom. Nasilju se mora stati na kraj.