PRIVEDEN SIN POLICIJSKOG GENERALA! Nastavljaju se hapšenja blokadera, pogledajte snimak! (VIDEO)
Pripadnici MUP-a su posle identifikovanja blokadera siledžija započeli privođenja osoba koji su pravili haos po Srbiji.
Naime, na teritoriji Beograda ali i drugih gradova u Srbiji u toku je privođenje blokadera koji su sprovodili nasilje, narušavali javni red i mir, napadali policiju i građane.
Kako saznajemo, među privedenima je i Petar Živković, sin policijskog generala Boguljuba Živkovića.
Priveden je i Vuk Popović.
Ko je sve priveden pročitajte u našem posebnom tekstu ovde.
Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović obratio se danas na konferenciji za medije povodom divljačkog nasilja blokadera koje se dogodilo protekle noći.
- Ovom prilikom želim celoj javnosti da poručim da će agresivno, nasilničko ponašanje koje je sinoć ispoljeno na ulicama Beograda biti kažnjeno u skladu sa zakonom. Nasilju se mora stati na kraj.
Više o sinoćnjem napadu blokadera na pripadnike Vojske Srbije pročitajte OVDE