Slušaj vest

Blokaderi su i večeras nastavili svoj suludi pohod, blokirajući neke od glavnih ulica u Beogradu.

Kao jedno od mesta na kom su se večeras okupili je i zgrada Generalštaba u centru prestonice, čime su nasilnici poslali jasnu poruku - da im je cilj da unište srpsku vojsku!

Blokaderi kod Generalštaba Foto: Petar Aleksić

Ovim su jasno stavili do znanja da im je, posle napada na policiju, na red došla još jedna od najvažnijih oblasti u državnom sistemu Srbije, a to je odbrana i vojska.

Trenutno je Ulica kneza Miloša blokirana.

Blokaderi ispred generalstaba 1 Izvor: Kurir

 Blokaderi i na Novom Beogradu

Screenshot 2025-08-14 195958.png
Foto: screenshot 24sedam

Podsetimo, blokaderi su sinoć na ulicama Beograda i Novog Sada ponovo bili vinovnici jezivih scena nasilja.

U Novom Sadu, napali su pripadnike Vojske Srbije o čemu se danas obratio direktor Vojnobezbednosne agencije (VBA) general-potpukovnik Đuro Jovanić.

- Palicama, bakljama napadnuti su pripadnici Kobri koji su izvršavali svoje redovne zadatke na obezbeđivanju određenog lica. Povređeno je 7 pripadnika VS od kojih 4 teže, rekao je Jovanić, prvi čovek VBA, povodom napada ali i hica koji je sinoć ispaljen u Novom Sadu.

Javnosti se danas  obratio i lakše povređeni pripadnik Kobri Brkušanin.

- Nama je prišlo oko 100 napadača, mi smo pružali otpor koliko smo mogli. Kada su nas okružili, procenio sam da je život mojih kolega ugrožen. Upotrebio sam vatreno oružje, pucao u vazduh, nakon čega su se oni razbežali. Da to nisam uradio smatram da bi posledice po mene i moje kolege bile daleko teže...

Ne propustitePolitika"SVAKI RAZBIJEN PROZOR SU HILJADE NOVIH LJUDI KOJI DOLAZE BAŠ NA TO MESTO JER HOĆE NORMALNU SRBIJU" Jaka poruka predsednika Vučića: Oni hoće Srbiju koja ne mrzi
collage.jpg
PolitikaPOLICIJA UHAPSILA JOŠ DVOJICU BLOKADERA: Pogledajte kome su sada stavljene lisice na ruke - "Nasilju se mora stati na kraj, svi će biti procesuirani" (VIDEO)
collage.jpg
PolitikaZLOSLUTNA PORUKA BLOKADERA - NAJAVLJUJU KRV! Večeras opet planiraju haos, rade sve kako bi izazvali GRAĐANSKI RAT
132132132 copy.jpg
Politika"POVREĐENO 7 PRIPADNIKA VOJSKE, 4 TEŽE!" DIREKTOR VBA: Palicama, bakljama napadnute Kobre na redovnom zadatku u NS! Pucanjem u vazduh nije ugrožen nijedan život
Screenshot 2025-08-14 090543.jpg