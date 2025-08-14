Slušaj vest

Blokaderi su i večeras nastavili svoj suludi pohod, blokirajući neke od glavnih ulica u Beogradu.

Kao jedno od mesta na kom su se večeras okupili je i zgrada Generalštaba u centru prestonice, čime su nasilnici poslali jasnu poruku - da im je cilj da unište srpsku vojsku!

Blokaderi kod Generalštaba

Ovim su jasno stavili do znanja da im je, posle napada na policiju, na red došla još jedna od najvažnijih oblasti u državnom sistemu Srbije, a to je odbrana i vojska.

Trenutno je Ulica kneza Miloša blokirana.

Blokaderi i na Novom Beogradu

Podsetimo, blokaderi su sinoć na ulicama Beograda i Novog Sada ponovo bili vinovnici jezivih scena nasilja.

U Novom Sadu, napali su pripadnike Vojske Srbije o čemu se danas obratio direktor Vojnobezbednosne agencije (VBA) general-potpukovnik Đuro Jovanić.

- Palicama, bakljama napadnuti su pripadnici Kobri koji su izvršavali svoje redovne zadatke na obezbeđivanju određenog lica. Povređeno je 7 pripadnika VS od kojih 4 teže, rekao je Jovanić, prvi čovek VBA, povodom napada ali i hica koji je sinoć ispaljen u Novom Sadu.

Javnosti se danas obratio i lakše povređeni pripadnik Kobri Brkušanin.