BLOKADERI KOD GENERALŠTABA Ponovo prave haos i šalju jasnu poruku: Cilj im je da unište srpsku vojsku! (VIDEO)
Blokaderi su i večeras nastavili svoj suludi pohod, blokirajući neke od glavnih ulica u Beogradu.
Kao jedno od mesta na kom su se večeras okupili je i zgrada Generalštaba u centru prestonice, čime su nasilnici poslali jasnu poruku - da im je cilj da unište srpsku vojsku!
Ovim su jasno stavili do znanja da im je, posle napada na policiju, na red došla još jedna od najvažnijih oblasti u državnom sistemu Srbije, a to je odbrana i vojska.
Trenutno je Ulica kneza Miloša blokirana.
Blokaderi i na Novom Beogradu
Podsetimo, blokaderi su sinoć na ulicama Beograda i Novog Sada ponovo bili vinovnici jezivih scena nasilja.
U Novom Sadu, napali su pripadnike Vojske Srbije o čemu se danas obratio direktor Vojnobezbednosne agencije (VBA) general-potpukovnik Đuro Jovanić.
- Palicama, bakljama napadnuti su pripadnici Kobri koji su izvršavali svoje redovne zadatke na obezbeđivanju određenog lica. Povređeno je 7 pripadnika VS od kojih 4 teže, rekao je Jovanić, prvi čovek VBA, povodom napada ali i hica koji je sinoć ispaljen u Novom Sadu.
Javnosti se danas obratio i lakše povređeni pripadnik Kobri Brkušanin.
- Nama je prišlo oko 100 napadača, mi smo pružali otpor koliko smo mogli. Kada su nas okružili, procenio sam da je život mojih kolega ugrožen. Upotrebio sam vatreno oružje, pucao u vazduh, nakon čega su se oni razbežali. Da to nisam uradio smatram da bi posledice po mene i moje kolege bile daleko teže...