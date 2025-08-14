EVO KOLIKO JE BLOKADERA U VRBASU Počeli ponovo da prave haos u gradovima širom Srbije: Blokirane ulice i u Beogradu! (FOTO)
Blokaderi su i večeras krenuli da se okupljaju u Beogradu i drugim gradovima, u suludom pohodu da pokaže da im je nasilje jedini manir — kao da užasne scene od sinoć nisu bile dovoljno, kao ni današnje hapšenje širom Srbije.
U Beogradu su se okupili ispred zgrade Generalštaba, u centru prestonice, čime su pokazali da su nakon napada na policiju, spremni da napadnu i Vojsku Srbije i odbranu države.
Situacija u Beogradu:
19.57: Vrbas
U Vrbasu se na Trgu Nikole Pašića okupilo 139 ljudi.
Nasilje tokom jučerašnjeg dana
Podsetimo, blokaderi su sinoć na ulicama Beograda i Novog Sada ponovo bili vinovnici jezivih scena nasilja.
U Novom Sadu, napali su pripadnike Vojske Srbije o čemu se danas obratio direktor Vojnobezbednosne agencije (VBA) general-potpukovnik Đuro Jovanić.
- Palicama, bakljama napadnuti su pripadnici Kobri koji su izvršavali svoje redovne zadatke na obezbeđivanju određenog lica. Povređeno je 7 pripadnika VS od kojih 4 teže, rekao je Jovanić, prvi čovek VBA, povodom napada ali i hica koji je sinoć ispaljen u Novom Sadu.
Javnosti se danas obratio i lakše povređeni pripadnik Kobri Brkušanin.
- Nama je prišlo oko 100 napadača, mi smo pružali otpor koliko smo mogli. Kada su nas okružili, procenio sam da je život mojih kolega ugrožen. Upotrebio sam vatreno oružje, pucao u vazduh, nakon čega su se oni razbežali. Da to nisam uradio smatram da bi posledice po mene i moje kolege bile daleko teže...
