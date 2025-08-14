Slušaj vest

Policija je večeras zaustavila blokadera Nikolu Simića iz Aranđelovca i u gepeku njegovog automobila pronašla 4 drvene palice.

Kako saznajemo, on je krenuo na protest u tom gradu, a palice je poneo zbog napada na policiju.

WhatsApp Image 2025-08-14 at 20.36.57_7ca29c39.jpg
Palice u gepeku Foto: Privatna Arhiva

Simić je inače sveštenik koji je izveden pred Crkveni sud zbog nedoličnog ponasanja i sukoba sa mitropolitom šumadijskim.

Ne propustitePolitikaBLOKADERI KOD GENERALŠTABA Ponovo prave haos i šalju jasnu poruku: Cilj im je da unište srpsku vojsku! (VIDEO)
Screenshot 2025-08-14 195402.png
PolitikaPRIVEDEN SIN POLICIJSKOG GENERALA! Nastavljaju se hapšenja blokadera, pogledajte snimak! (VIDEO)
Screenshot 2025-08-14 184303.png
PolitikaPOGLEDAJTE HAPŠENJE BLOKADERA NAKON JUČERAŠNJEG DIVLJAŠTVA: Još dvojici muškaraca stavljene lisice na ruke (VIDEO)
collage.jpg
Politika"SVAKI RAZBIJEN PROZOR SU HILJADE NOVIH LJUDI KOJI DOLAZE BAŠ NA TO MESTO JER HOĆE NORMALNU SRBIJU" Jaka poruka predsednika Vučića: Oni hoće Srbiju koja ne mrzi
collage.jpg