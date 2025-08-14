Politika
SVEŠTENIK BLOKADER PONEO "OPREMU" ZA NAPAD NA POLICIJU Pogledajte šta su mu pronašli u gepeku (FOTO)
Policija je večeras zaustavila blokadera Nikolu Simića iz Aranđelovca i u gepeku njegovog automobila pronašla 4 drvene palice.
Kako saznajemo, on je krenuo na protest u tom gradu, a palice je poneo zbog napada na policiju.
Palice u gepeku Foto: Privatna Arhiva
Simić je inače sveštenik koji je izveden pred Crkveni sud zbog nedoličnog ponasanja i sukoba sa mitropolitom šumadijskim.
