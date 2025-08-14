"NEVEROVATNA MRŽNJA PREMA SNS, LJUDIMA KOJI SU BRANILI SVOJE" Žarko Mićin detaljno o burnoj noći u Novom Sadu: Neki blokaderi su bili u punoj taktičkoj opremi
Teška noć je bila u Srbiji, blokaderi su u više gradova izazvali nemire i nasilje. U Novom Sadu i Beogradu napali su policiju i prostorije SNS, kao i pripadnike ove stranke koji su, kako kažu, „čuvali svoju kuću“.
Gradonačelnik Novog Sada, Žarko Mićin, je za emisiju "Usijanje" na Kurir televiziji ocenio slike kakve su sinoć bile u Novom Sadu i Beogradu.
- Neki od ljudi koji su napadali prostorije SNS su bili u potpunoj taktičkoj opremi, mnogo običnih ljudi je povređeno, bilo je raznih u našim prostorijama. Kobre su bile u prostorijama iz razloga kako bi štitile Miloša Vučevića jer je kao bivši premijer štićeno lice. Jedna neverovatna mržnja prema SNS, prema svim ljudima koji su branili prostorije, oni su samo branili, ništa se sinoć ne bi desilo da oni nisu napali prostorije. Tu je bilo navijača iz raznih delova Srbije, ovo je strašno, potpuno nepotrebno, ne znam gde dalje ovo ide. Ja pozivam na dijalog - započeo je Mićin za Kurir televiziju, pa nastavio:
- Bio sam sa porodicom na odmoru, mislio sam da se situacija u Novom Sadu malo smirila. Inače, tamo sam prvi dan pred decom doživeo vređanje od jednog čoveka, a ja ne vređam nikoga, zaista želim da ostvarim dijalog, ali sa ovim ljudima to deluje nemoguće. Ne znam kako ćemo razgovarati ako dolazimo u situaciju da će ljudi biti linčovani samo jer brane prostorije stranke. Celu noć nisam spavao, krenuo sam nazad, želim da budem sa svojim sugrađanima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir.rs
MIĆIN IZNEO DETALJE MALTRETIRANJA NJEGA I NJEGOVE PORODICE: