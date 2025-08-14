Slušaj vest

Teška noć je bila u Srbiji, blokaderi su u više gradova izazvali nemire i nasilje. U Novom Sadu i Beogradu napali su policiju i prostorije SNS, kao i pripadnike ove stranke koji su, kako kažu, „čuvali svoju kuću“.

Gradonačelnik Novog Sada, Žarko Mićin, je za emisiju "Usijanje" na Kurir televiziji ocenio slike kakve su sinoć bile u Novom Sadu i Beogradu.

- Neki od ljudi koji su napadali prostorije SNS su bili u potpunoj taktičkoj opremi, mnogo običnih ljudi je povređeno, bilo je raznih u našim prostorijama. Kobre su bile u prostorijama iz razloga kako bi štitile Miloša Vučevića jer je kao bivši premijer štićeno lice. Jedna neverovatna mržnja prema SNS, prema svim ljudima koji su branili prostorije, oni su samo branili, ništa se sinoć ne bi desilo da oni nisu napali prostorije. Tu je bilo navijača iz raznih delova Srbije, ovo je strašno, potpuno nepotrebno, ne znam gde dalje ovo ide. Ja pozivam na dijalog - započeo je Mićin za Kurir televiziju, pa nastavio:

Žarko Mićin detaljno o burnoj noći u Novom Sadu Izvor: Kurir televizija

- Bio sam sa porodicom na odmoru, mislio sam da se situacija u Novom Sadu malo smirila. Inače, tamo sam prvi dan pred decom doživeo vređanje od jednog čoveka, a ja ne vređam nikoga, zaista želim da ostvarim dijalog, ali sa ovim ljudima to deluje nemoguće. Ne znam kako ćemo razgovarati ako dolazimo u situaciju da će ljudi biti linčovani samo jer brane prostorije stranke. Celu noć nisam spavao, krenuo sam nazad, želim da budem sa svojim sugrađanima.

Kurir.rs

