Blokaderi ponovo večeras divljaju u Novom Sadu.

Blokaderi  razbili izlog Srpske napredne stranke u Novom Sadu.

Polomljene prostorije SNS u Novom Sadu

Pogledajte kako uništavaju prostorije SNS u Novom Sadu: 

Blokaderi demoliraju prostorije SNS u Novom Sadu

Kako se može videti, oni su razbili sve prozore koristeći metalni sto, kao i druge predmete.

Kako smo već pisali, nešto ranije grupa od 200 maskiranih blokadera uputila se večeras prema prostorijama Srpske napredne stranke (SNS) u Novom Sadu.

Blokaderi pale obeležja SNS

Naime, kako se vidi na snimku, grupa je naoružana motkama i palicama, a dosta njih je prekrilo lice.

