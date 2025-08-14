Blokaderi nastavljaju sa nasiljem
Politika
BLOKADERI DEMOLIRALI PROSTORIJE SNS U NOVOM SADU! Razbijaju, pale, lome sve pred sobom: Pogledajte nove slike bezumlja (VIDEO)
Blokaderi ponovo večeras divljaju u Novom Sadu.
Blokaderi razbili izlog Srpske napredne stranke u Novom Sadu.
Polomljene prostorije SNS u Novom Sadu Foto: Printskrin Pink TV, Pink TV
Pogledajte kako uništavaju prostorije SNS u Novom Sadu:
Kako se može videti, oni su razbili sve prozore koristeći metalni sto, kao i druge predmete.
Kako smo već pisali, nešto ranije grupa od 200 maskiranih blokadera uputila se večeras prema prostorijama Srpske napredne stranke (SNS) u Novom Sadu.
Blokaderi pale obeležja SNS Foto: Printskrin Pink TV
Naime, kako se vidi na snimku, grupa je naoružana motkama i palicama, a dosta njih je prekrilo lice.
