Slušaj vest

Blokaderi su večeras nastavili scenario koji smo imali prilike da vidimo i sinoć — gde su još jednom pokazali da sem nasilja ne znaju ništa drugo.

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se građanima.

- Veći incidenti su se dogodili u drastičnom narušavanju javnog reda i mira u Novom Sadu, gde je došlo do demoliranja i pljačkanja, paljenja prostorija Srpske napredne stranke, iako ispred njih nije bilo pristalica, odnosno građana koji ne misle kao blokaderi. Znači, očigledno da su blokaderi imali za cilj ne samo da napadnu prostorije, nego da napadnu i druge ljude, građane koji ne misle kao oni, a večeras je napadnuta, zna se, kao i sinoć, i policija. Osim Novog Sada, u Beogradu je došlo do masovnog napada na policiju na dve lokacije, ispred, u okolini vlade Republike Srbije, u tim ulicama, i na Novom Beogradu ispred središta Srpske napredne stranke - rekao je Dačić i dodao:

- Naravno da svaki čovek može večeras i mogao je večeras da vidi ko izaziva nerede i da su takođe mogli da vide da nije bilo reči ni o kakvoj brutalnosti policije, kako su pričali svih ovih nedelja, niti da je policija izazvala bilo kakve incidente. Najteži incidenti su se dogodili u Novom Sadu — gde je došlo do demoliranja i paljenja prostorija SNS. Nije bilo nikakve brutalnosti policije, najmanje 5 policajaca je povređeno. Bilo je u Pančevu, bilo je u Šapcu, povređenih, podaci se još sakupljaju zato što su akcije uspostavljanja javnog reda i mira u toku. Najmanje pet policajaca, policijskih službenika je povređeno, najmanje 14 ljudi je uhapšeno zbog napada na policiju. Svi oni koji su napali policiju ili demolirali i uništavali imovinu drugih biće identifikovani i protiv njih će biti podnete odgovarajuće krivične i prekršajne prijave. - rekao je.

1/6 Vidi galeriju Blokaderi u Beogradu Foto: Petar Aleksić

Kako je istakao, Srbija je imala ponovo prilike da vide nasilje.

- Pozivamo da se sklone sa ulica, i da svi koji su mete napada da se suzdrže od odgovora. Morale su da budu upotrebljena i hemijska sredstva, jer se radi o masovnom napadu na policiju — kamenicama, motkama, guranje kontejnera na policiju, u Beogradu je povređeno 3 policajca, u Pančevu 2. Sinoć smo isto rekli, svi oni koji su počinili ova krivična dela, odgovaraće. Policija će obaviti svoj posao! U tom smislu, policija će raditi u toku noći i sutra, kao što smo i danas i juče radili, na identifikaciji svih koji su počinili ta dela i oni će biti dovedeni, privedeni, uhapšeni, a naravno, drugi državni organi će karakterisati ta dela, odrediti koja su dela u pitanju i ono što se tiče policije, policija će obaviti svoj posao - rekao je.

Dačić je podsetio na reči predsednika Vučića.

- Ovo je napad na državni organ, napad na državu, napad na one koji drugačije misle. To je napad na policiju. Ti su ljudi branili ovu zemlju i braniće svakog pojedinca gde god. Oni ovakav odnos i ovakve napade nisu zaslužili. Oko 3.000 blokadera je bilo u Beogradu, još nekoliko hiljada u gradovima, uspostavljamo javni red i mir. Premeštaju se sa jedne lokacije sa druge, zato pozivam građane na strpljenje, ali svi oni koji su počinili krivična dela i prekršaje će biti uhapšeni - završio je Dačić.

Nasilje blokadera na ulicama Srbije

Ponovo su divljali u Novom Sadu, gde su razbili izlog prostorije Srpske napredne stranke (SNS) u Novom Sadu, o čemu možete pročitati OVDE.



Kako smo ranije pisali, grupa od njih 200 je krenula ranije u toku večeri ka navedenim prostorijama, a šta su nosili i kako su bili obučeni, pročitajte OVDE.

Policija je večeras zaustavila blokadera a i sveštenika Nikolu Simića iz Aranđelovca i u njegovom gepeku pronašla drvene palice.