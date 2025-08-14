Slušaj vest

Lider naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević na svom Instagramu podelio je snimak u kom blokaderi demoliraju prostorije SNS u Novom Sadu. 

- Da li su vam ovo mirni građansko-studentski protesti?! Divljačko razbijanje prostorija SNS na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu. Divljaci sa maskama i maramama preko lica pola sata su razvaljivali stakla na našim stranačkim prostorijama, upali u njih i pokrali sve što su zatekli! Sve to su uživo prenosili na antisrpskim tajkunskim medijima, koji likuju i izveštavaju kako “nema incidenata, samo se demoliraju prostorije SNS”. I koga ćete sad da ubedite da niste divljaci i nasilnici?! Ološi bolesne! Pobediće Srbija ovo zlo - napisao je Miloš Vučević na svom Instagram profilu. 

Blokaderi su večeras uništili prostorije SNS u Novom Sadu, o čemu možete pročitati OVDE.

Kurir.rs

