Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da blokaderi sprovode teror.

- Ljudi su večeras mogli da vide i razumeju sve. Prethodnih dana je neko mogao da kaže da neko izmišlja, da su pristalice SNS-a učinile nešto, napale nekoga, pa je to izazvalo neku reakciju. Večeras smo svi videli da svi ti divni ljudi i divna deca samo uništavaju tuđu imovinu i sprovode teror u zemlji. Niko ih nije ometao u tome - rekao je Vučić, istakavši da su svi ljudi sve jasno videli.

- I na nekoliko tačaka u Beogradu, gde god vide bilo koga ko drugačije misli, moraju da ga napadaju. Tu je već uhapšeno četiri lica, jedan pripadnik SBPOK-a je teže povređen, napali su ga blokaderi. Država će bolje u Novom Sadu reagovati nego što je reagovala večeras. Snosim krivicu što neki naši državni organi nisu sposobni da reaguju onako kako bi trebalo. Oni su sinoć hteli žive ljude da spale. Možete da mislite šta bi oni sinoć uradili ljudima koji su bili unutra. Bilo bi 300 živih spaljenih. To je nešto što je sada svima jasno. Sada je svima potpuno jasno sa kim imamo posla i da nikad nisu želeli nikakav mir, sve vreme je bilo reči samo o nasilju - rekao je Vučić.

Ne propustitePolitika"SVAKI RAZBIJEN PROZOR SU HILJADE NOVIH LJUDI KOJI DOLAZE BAŠ NA TO MESTO JER HOĆE NORMALNU SRBIJU" Jaka poruka predsednika Vučića: Oni hoće Srbiju koja ne mrzi
collage.jpg
Politika"PREMINULA JE BAŠ DANAS, KAD SMO SVEDOCI MASAKRA" Vučić o Smilji, majci Ranka Panića: Valjda kao kraj svedočanstva o ružnom vremenu zloupotrebe vlasti
Screenshot 2025-08-13 235159.png
PolitikaVUČIĆ OTKRIO KOLIKO JE BLOKADERA BILO U BEOGRADU I NOVOM SADU "Ovo je bio VIŠESTRUKI POKUŠAJ UBISTVA, nasilje u Novom Sadu Srbija još nije videla!"
Screenshot 2025-08-13 234818.png
Politika"DOK KRV TEČE MOJIM VENAMA, BRANIĆU I ČUVATI SRBIJU!" Moćna poruka Vučića: I od onih spolja, i od njihovih poslušnika iznutra! (VIDEO)
Screenshot 2025-08-13 215349.png