"JA NEMAM RAČUNE U INOSTRANSTVU, KAO ŠTO IMAJU ONI KOJI PROGONE NAŠE PRISTALICE" Vučić: Ja od svoje otadžbine ništa preče nemam! Nigde ne idem, neću da mrdnem
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom večerašnjeg obraćanja javnosti putem telefonskog uključenja na Informer TV porućio da on nema račune u inostranstvu, kao što imaju oni koji progone pristalice SNS-a na ulicama.
Predsednik je naglasio da se borio za Srbiju i dao sve što je mogao, a da će dati i ubuduće.
- Mi ćemo da budemo uvek sa svojim narodom. Nigde ne idem, nigde da mrdnem neću. Ja moram da idem u Kinu jer verujem da ću tamo imati priliku da razgovaram i sa predsednikom Putinom i sa predsednikom Sijem, ali ako ne budem mogao, neću ići - poručio je Vučić, pa nastavio:
- Nemam nikakav problem ni sa čim, jer ja od svoje otadžbine ništa preče nemam. Ja nemam račune u inostranstvu, kao što imaju oni koji progone naše pristalice na ulicama, ja nemam ni kuće ni vile u inostranstvu. Borio sam se za Srbiju i dao sve što sam mogao, daću i ubuduće. Biću sa svojim narodom - istakao je.
- Ljudi ne treba da brinu, mi smo sagledali sve večeras - kako i na koji način, ko se gde okuplja, šta radi, ko iz kojih zemalja to čini. Imamo velike probleme i unutar obaveštajnog sistema, u tužilaštvu, policiji, ali njih možete da sagledate samo u ovakvoj situaciji, nemoguće ih je sagledati drugačije. Kada dođu teški trenuci vidite i ko je veran državi, i ko je hrabar... Večeras vidim više od 1.000 ljudi koji čuvaju prostorije u Vrbasu od batinaša... To su obični ljudi. Oni od političke stranke kojoj pripadaju uglavnom nemaju ništa. Za razliku od onih koji imaju, a koji su negde daleko na kamenčićima i pesku. Ništa nemam protiv uživanja, ljudi imaju pravo na to, i funkcioneri imaju prava na to. Ali nemaš prava na to kada ti je država ugrožena. Tada moraš da imaš neku vrstu elementarnog osećaja i da se ponašaš drugačije - poručio je predsednik Vučić.
Kurir.rs