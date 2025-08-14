Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom večerašnjeg obraćanja javnosti putem telefonskog uključenja na Informer TV porućio da on nema račune u inostranstvu, kao što imaju oni koji progone pristalice SNS-a na ulicama.

Predsednik je naglasio da se borio za Srbiju i dao sve što je mogao, a da će dati i ubuduće.

- Mi ćemo da budemo uvek sa svojim narodom. Nigde ne idem, nigde da mrdnem neću. Ja moram da idem u Kinu jer verujem da ću tamo imati priliku da razgovaram i sa predsednikom Putinom i sa predsednikom Sijem, ali ako ne budem mogao, neću ići - poručio je Vučić, pa nastavio:

- Nemam nikakav problem ni sa čim, jer ja od svoje otadžbine ništa preče nemam. Ja nemam račune u inostranstvu, kao što imaju oni koji progone naše pristalice na ulicama, ja nemam ni kuće ni vile u inostranstvu. Borio sam se za Srbiju i dao sve što sam mogao, daću i ubuduće. Biću sa svojim narodom - istakao je.

- Ljudi ne treba da brinu, mi smo sagledali sve večeras - kako i na koji način, ko se gde okuplja, šta radi, ko iz kojih zemalja to čini. Imamo velike probleme i unutar obaveštajnog sistema, u tužilaštvu, policiji, ali njih možete da sagledate samo u ovakvoj situaciji, nemoguće ih je sagledati drugačije. Kada dođu teški trenuci vidite i ko je veran državi, i ko je hrabar... Večeras vidim više od 1.000 ljudi koji čuvaju prostorije u Vrbasu od batinaša... To su obični ljudi. Oni od političke stranke kojoj pripadaju uglavnom nemaju ništa. Za razliku od onih koji imaju, a koji su negde daleko na kamenčićima i pesku. Ništa nemam protiv uživanja, ljudi imaju pravo na to, i funkcioneri imaju prava na to. Ali nemaš prava na to kada ti je država ugrožena. Tada moraš da imaš neku vrstu elementarnog osećaja i da se ponašaš drugačije - poručio je predsednik Vučić.