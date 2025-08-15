Slušaj vest

- Večeras je došlo do ozbiljnog narušavanja reda i mira na skupovima od strane blokadera, večeras nije bilo pristalica SNS, večeras je napadnuta policija, policija je ovde da štiti javni red i mir i ona je i normalizovala situaciju u Beogradu. Kada je reč o drugim mestima, još na osam -devet mesta traju napadi na policiju. Povređena su najmanje 42 policijska službenika, 26 u Beogradu, 7 u Valjevu, 9 u Pančevu. Neki su i teže povređeni, imaju lomove ruku, nogu, stopala, dobijali su udarce od blokadera...Uhapšeno je do sada 37 lica, akcije su još u toku - rekao je večeras ministar policije Ivica Dačić.

On je naveo da je najozbiljnija situacija bila u Novom Sadu i dodao da je ovo jedan od najžešćih napada na policiju u proteklim godinama.

- Gađanje kamenicama, uvrede, udaranje šipkama, palicama, stavljanje fantomki na glavu kako se ne bi utvrdio identitet... policija je reagovala, upotrebila je hemijska sredstva gde je to bilo potrebno, kako se branila. Ovo je napad na državu - rekao je Dačić i upitao ko ima pravo da udari policajca koji ne radi ništa.

- U čije se to ime radi? Među uhapšenima je i jedan hrvatski državljanin, koji je napadao srpsku žandarmeriju. Večeras je došao iz Hrvatske. Šta će on ovde da napada našu policiju? Toliko o tome da ovi protesti nemaju veze sa stranim faktorom. Svako ko je napao policiju će odgovarati - rekao je Dačić.

Ministar je naveo da se na ulicama mogu videti kamenice, zapaljeni kontejneri koji su gurani na policiju...

- Šta je bio cilj današnjih blokada? Izuzetna agresivnost i upornost da se napada policija. Mi nikome ne pretimo, pozivamo da se smiri situacija. Ovo nema veze sa politikom već sa narušavanjem javnog reda i mira, a to nigde u svetu nije dozvoljeno. Hoću da odam priznanje policajcima koji su bili večeras tu, oni rade u interesu države, a ne bilo koje stranke, oni brane svoje živote i interese države - poručio je Dačić.

Blokaderi su večeras pravili nerede u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu...

