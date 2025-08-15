Slušaj vest

Divljačko nasilje blokadera mogli smo da vidimo i sinoć na ulicama Beograda, Novog Sada, Kraljeva, Valjeva, Čačka... Letele su flaše, limenke, kamenice, tukli su blokaderi i policiju i građane, uništavali stranačke prostorije, bacali petarde i topovske udare. Povređena su najmanje 42 policijska službenika, 26 u Beogradu, 7 u Valjevu, 9 u Pančevu.

Ponovo demolirane prostorije SNS u Novom Sadu

Blokaderi su sinoć razbili izlog Srpske napredne stranke u Novom Sadu. Kako se može videti, oni su razbili sve prozore koristeći metalni sto, kao i druge predmete.

1/8 Vidi galeriju Polomljene prostorije SNS u Novom Sadu Foto: Printskrin Pink TV, Pink TV

Pogledajte kako uništavaju prostorije SNS u Novom Sadu:

Blokaderi demoliraju prostorije SNS u Novom Sadu Izvor: Kurir

Kako smo već pisali, nešto ranije grupa od 200 maskiranih blokadera uputila se prema prostorijama SNS u Novom Sadu.

Grupa od 200 maskiranih momaka uputila se prema prostorijama SNS- Novi Sad Izvor: Kurir

Ova grupa blokadera je bila naoružana motkama i palicama, a dosta njih je prekrilo lice.

1/5 Vidi galeriju Blokaderi pale obeležja SNS Foto: Printskrin Pink TV

Dramatične scene i u Beogradu

Divljačko nasilje blokadera mogli smo da vidimo sinoć i kod Generalštaba. Oni su gađali pristalice SNS ispred stranačkih prostorija na Savskom vencu, a onda napali policiju i gađali ih bakljama.

Blokaderi u Kneza Miloša Izvor: Kurir

Napad na policiju se desio kod Generalštaba, a blokaderi su na njih bacali i petarde.

Napad pirotehničkim sredstvima

Blokaderi su sinoć napali petardama, topovskim udarima i dimnim bombama policiju sa više strana kod prostorija SNS u palmira Toljatija na Novom Beogradu.

1/6 Vidi galeriju Blokaderi u Beogradu Foto: Petar Aleksić

Napad na policiju i u Pančevu

Blokaderi su sinoć napali i policiju u Pančevu i nekima od njih naneli povrede.

"Biće još mnogo uhapšenih, nasilnici će odgovarati"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se sinoć povodom najnovijeg divljačkog nasilja blokadera.

- Država ima još mnogo posla, biće još mnogo uhapšenih. Ja želim da se izvinim svim onim ljudima koji mi govore da je vreme za vanredno stanje, da je vreme da se ukinu N1 i Nova S, da je vreme da se izvede vojska na ulice. Ja znam da u ovoj zemlji ima 7 miliona predsednika i da svaki zna bolje od mene šta treba činiti. Molim samo one ljude koji znaju da želim dobro našoj zemlji, da znaju da ću da merim svaki potez sa saveznicima, ali da neću da dovodim Srbiju u poziciju u kojoj će biti rupa na bilo čijem tepiju. Pravna država moraće da radi. Batinaši i ovi koji su ogoljeni neprijatelji svoje zemlje, ovo ne može da radi normalan čovek, oni će morati da odgovaraju.

Predsednik je pozvao sve građane Srbije na mir i da ne odgovaraju na ovakvo jezivo nasilje nigde i ni na koji način, a šta je još rekao povodom nasilja blokadera, pročitajte u našoj odvojenoj vesti.

Povređena 42 policijska službenika, uhapšeno 37 osoba

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se tokom noći i rekao je da je povređeno najmanje 42 policijska službenika, nekoliko teže, a da je do sada uhapšeno 37 osoba.

"Napadnuta je policija, policija je ovde da štiti javni red i mir. Povređena su najmanje 42 policijska službenika, najviše u Beogradu. Neki su i teže povređeni, imaju lomove ruku, nogu, dobijali su udarce...Uhapšeno je do sada 37 lica" rekao je sinoć Dačić.