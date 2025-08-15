Slušaj vest

Pomenuta grupa maskiranih nasilnika blokadera divljački je po ko zna koji put demolirala stranačke prostorije SNS naoružana šipkama i motkama.

Da je u toku dobro organizovani i unapred planirani napad na državu i policiju, svedoče i tvrdnje brojnih Novosađana kao i fotografija sa mreža na kojoj se vidi novinski kiosk za koji tamošnji građani tvrde da služi kao blokaderska oružarnica?!

Naime, Novosađani tvrde da je upravo radnica kioska sa fotografije delila oružje blokaderima - pajsere i čekiće, a potom zaključala kiosk.

Podsetimo, drugu noć zaredom u Novom Sadu zabeleženo je divljačko nasilje blokadera naoružanih motkama i palicama. U svom siledžijskom pohodu čak njih 200 se postaralo da ostanu neidentifikovani jer su im lica bila maskirana.

Foto: Kurir

Povređena 42 policijska službenika, nekoliko teže, uhapšeno 37 osoba

Tim povodom oglasio se i ministar MUP Ivica Dačić.

Naime, Dačić se obratio drugi put građanima tokom noći i rekao je da je povređeno najmanje 42 policijska službenika, nekoliko teže, a da je do sada uhapšeno 37 osoba. Akcije su još u toku, kaže Dačić.

"Večeras nije bilo pristalica SNS, večeras je napadnuta policija, policija je ovde da štiti javni red i mir i ona je i normalizovala situaciju u Beogradu. Kada je reč o drugim mestima, još na osam - devet mesta traju napadi na policiju. Povređena su najmanje 42 policijska službenika, najviše u Beogradu. Neki su i teže povređeni, imaju lomove ruku, nogu, dobijali su udarce...Uhapšeno je do sada 37 lica" rekao je on.

On je naveo da je najozbiljnija situacija bila u Novom Sadu i dodao da je ovo jedan od najžešćih napada na policiju u proteklim godinama.

1/8 Vidi galeriju Polomljene prostorije SNS u Novom Sadu Foto: Printskrin Pink TV, Pink TV

"Gađanje kamenicama, uvrede, udaranje šipkama, palicama, stavljanje fantomki na glavu kako se ne bi utvrdio identitet. Policija je reagovala, upotrebila je hemijska sredstva gde je to bilo potrebno, kako se branila. Ovo je napad na državu", rekao je Dačić koji se noćas po drugi put obratio javnosti i upitao ko ima pravo da udari policajca koji ne radi ništa.

Upitao je u čije se to ime radi.

"Među uhapšenima je i jedan hrvatski državljanin, koji je napadao srpsku žandarmeriju. Večeras je došao iz Hrvatske. Šta će on ovde da napada našu policiju? Toliko o tome da ovi protesti nemaju veze sa stranim faktorom. Svako ko je napao policiju će odgovarati", rekao je Dačić.

1/5 Vidi galeriju Blokaderi pale obeležja SNS Foto: Printskrin Pink TV

Ministar je naveo da se na ulicama mogu videti kamenice, zapaljeni kontejneri koji su gurani na policiju...

"Šta je bio cilj današnjih blokada? Izuzetna agresivnost i upornost da se napada policija. Mi nikome ne pretimo, pozivamo da se smiri situacija. Ovo nema veze sa politikom već sa narušavanjem javnog reda i mira, a to nigde u svetu nije dozvoljeno. Hoću da odam priznanje policajcima koji su bili večeras tu, oni rade u interesu države, a ne bilo koje stranke, oni brane svoje živote i interese države," poručio je Dačić.

Vučević: Divljačko razbijanje prostorija SNS-a u Novom Sadu

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević na svom Instagram nalogu objavio snimak na kojem se vidi kako grupa ljudi razbija prostorije SNS u Novom Sadu i postavio pitanje da li su to mirni građansko-studentski protesti.

"Divljačko razbijanje prostorija SNS-a na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu. Divljaci sa maskama i maramama preko lica pola sata su razvaljivali stakla na našim stranačkim prostorijama, upali u njih i pokrali sve što su zatekli", naveo je Vučević.

On je naglasio da su se ta dešavanja uživo prenosila "na antisrpskim tajkunskim medijima", koji, kako je naveo, likuju i izveštavaju kako "nema incidenata, samo se demoliraju prostorije SNS".