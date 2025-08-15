"GRAĐANI STOJE MIRNO, OSIM ŠTO VEĆ POLA SATA RAZBIJAJU PROSTORIJE SNS" Ovako N1 i Nova zamišljaju profesionalno novinarstvo: Novinarka brani nasilje blokadera
U najnovijem primeru zabrinjavajuće pristrasnosti medija koji se predstavljaju kao "nezavisni", novinarka televizije N1 Sanja Ignjatović Eker je, tokom uključenja uživo sa nasilnih protesta u Novom Sadu, dok su iza nje blokaderi razbijali prostorije SNS, hladnokrvno izjavila da je "sve mirno", predstavljajući očigledno nasilje kao nešto potpuno normalno i neproblematično.
"Građani i dalje stoje mirno. Nema nikakvih incidenata osim toga što već pola sata traje razbijanje prostorija Srpske napredne stranke".
Dakle za "nezavisnu" i "profesionalnu" novinarku Šolakove televizije relativizovanje nasilja je uobičajeno jer ga očigledno podržava kad je reč o napadu blokadera na bilo šta što liči na SNS.
To svesno oblikovanje narativa u kojem se nasilje opravdava - ukoliko je upereno prema političkoj opciji koju autorka izveštaja očigledno ne podržava - već uveliko gledamo na Šolakovoj N1 i Novoj, koji takođe uveliko doprinose porastu nasilja u zemlji.
Inače, novinarka Sanja Ignjatović Eker se na društvenim mrežama javno identifikuje sa organizatorima blokada i protesta, već duže vreme koristi poziciju novinarke kako bi promovisala sopstvene političke stavove, umesto da objektivno informiše javnost.
U ovom konkretnom slučaju, pokušaj da se vandalizam (razbijanje prostorija političke stranke ) predstavi kao nešto beznačajno, gotovo rutinsko, skandalozan je.
Da li bi reakcija bila ista da se, primera radi, radi o prostorijama opozicione stranke? Da li bi i tada građani mirno razbijali prostorije?
Divljačko nasilje blokadera mogli smo da vidimo i sinoć na ulicama Beograda, Novog Sada, Kraljeva, Valjeva, Čačka... Letele su flaše, limenke, kamenice, tukli su blokaderi i policiju i građane, uništavali stranačke prostorije, bacali petarde i topovske udare. Povređena su najmanje 42 policijska službenika, 26 u Beogradu, 7 u Valjevu, 9 u Pančevu.