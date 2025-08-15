Slušaj vest

U najnovijem primeru zabrinjavajuće pristrasnosti medija koji se predstavljaju kao "nezavisni", novinarka televizije N1 Sanja Ignjatović Eker je, tokom uključenja uživo sa nasilnih protesta u Novom Sadu, dok su iza nje blokaderi razbijali prostorije SNS, hladnokrvno izjavila da je "sve mirno", predstavljajući očigledno nasilje kao nešto potpuno normalno i neproblematično.

"Građani i dalje stoje mirno. Nema nikakvih incidenata osim toga što već pola sata traje razbijanje prostorija Srpske napredne stranke".

Dakle za "nezavisnu" i "profesionalnu" novinarku Šolakove televizije relativizovanje nasilja je uobičajeno jer ga očigledno podržava kad je reč o napadu blokadera na bilo šta što liči na SNS.

To svesno oblikovanje narativa u kojem se nasilje opravdava - ukoliko je upereno prema političkoj opciji koju autorka izveštaja očigledno ne podržava - već uveliko gledamo na Šolakovoj N1 i Novoj, koji takođe uveliko doprinose porastu nasilja u zemlji.

Inače, novinarka Sanja Ignjatović Eker se na društvenim mrežama javno identifikuje sa organizatorima blokada i protesta, već duže vreme koristi poziciju novinarke kako bi promovisala sopstvene političke stavove, umesto da objektivno informiše javnost.

U ovom konkretnom slučaju, pokušaj da se vandalizam (razbijanje prostorija političke stranke ) predstavi kao nešto beznačajno, gotovo rutinsko, skandalozan je.

Prostorije sns u Strazilovskoj ulici u Novom Sadu. Izvor: Kurir

Da li bi reakcija bila ista da se, primera radi, radi o prostorijama opozicione stranke? Da li bi i tada građani mirno razbijali prostorije?