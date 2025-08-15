"UNIVERZITET U NOVOM SADU ISPAO SA ŠANGAJSKE LISTE" Jovanov: Čestitke Pajtiću i Gruhonjiću i svim blokaderima za ovaj "podvig"
Univerzitet u Novom Sadu više nije ni u 1.000 svetskih univerziteta, na osnovu objavljene Šangajske liste za 2025. godinu.
Ovu šok informaciju prokomentarisao je šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov koji je ironično zahvalio Bojanu Pajtiću i Dinku Gruhonjiću.
"Univerzitet u Novom Sadu ispao sa Šangajske liste. Čestitke Dinku Gruhonjiću, Bojanu Pajtiću, blokaderskim maloumnicima i svim drugima koji su zaslužni za ovaj podvig! E, tako bi to i državu uništavalo, samo da je u prilici", napisao je Jovanov na Iksu.
Inače, Univerziteti su rangirani na osnovu šest parametara: broj bivših i sadašnjih zaposlenih dobitnika Nobelove nagrade i Fildsove medalje, broj radova objavljenih u časopisima Nature i Science, broj visoko citiranih istraživača prema Clarivate, broj radova indeksiranih u Science Citation Index - Expanded i Social Sciences Citation Index (Web of Science) i per capita učinak univerziteta.
Sa druge strane, Na Šangajskoj listi za 2025. godinu, koju je upravo objavila nezavisna organizacija "ShanghaiRanking Consultancy", najstariji univerzitet u Srbiji - Univerzitet u Beogradu zadržao je prošlogodišnju poziciju u grupi od 401. do 500 mesta.
Prvo mesto na najnovijoj listi zauzeo je, po 23. put zaredom, Univerzitet Harvard, a slede ga Stanford i MIT. Ostali univerziteti u prvih deset su: Kembridž (4. mesto), Berkli (5), Oksford (6), Prinston (7), Kolumbija (8), Kalifornijski tehnološki institut (9) i Univerzitet u Čikagu (10).
Podsećamo, Univerzitet u Beogradu je na listi Global 2.000 Centra za svetsko rangiranje univerziteta je zabeležio pad od čak 39 mesta u odnosu na 2022. godinu, baš kada je rektor Vladan Đokić stupio na čelo te obrazovne institucije.