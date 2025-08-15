tako bi i državu uništili

Univerzitet u Novom Sadu više nije ni u 1.000 svetskih univerziteta, na osnovu objavljene Šangajske liste za 2025. godinu.

Ovu šok informaciju prokomentarisao je šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov koji je ironično zahvalio Bojanu Pajtiću i Dinku Gruhonjiću.

"Univerzitet u Novom Sadu ispao sa Šangajske liste. Čestitke Dinku Gruhonjiću, Bojanu Pajtiću, blokaderskim maloumnicima i svim drugima koji su zaslužni za ovaj podvig! E, tako bi to i državu uništavalo, samo da je u prilici", napisao je Jovanov na Iksu.

Inače, Univerziteti su rangirani na osnovu šest parametara: broj bivših i sadašnjih zaposlenih dobitnika Nobelove nagrade i Fildsove medalje, broj radova objavljenih u časopisima Nature i Science, broj visoko citiranih istraživača prema Clarivate, broj radova indeksiranih u Science Citation Index - Expanded i Social Sciences Citation Index (Web of Science) i per capita učinak univerziteta.

Sa druge strane, Na Šangajskoj listi za 2025. godinu, koju je upravo objavila nezavisna organizacija "ShanghaiRanking Consultancy", najstariji univerzitet u Srbiji - Univerzitet u Beogradu zadržao je prošlogodišnju poziciju u grupi od 401. do 500 mesta.