Ministar Ivica Dačić obratio se po drugi put građanima tokom noći i rekao da su povređena najmanje 42 policijska službenika, nekoliko teže, a da je dosad uhapšeno 37 osoba: "Akcije su još u toku".

- Među uhapšenima je i jedan hrvatski državljanin, koji je napadao srpsku Žandarmeriju. Večeras je došao iz Hrvatske. Šta će on ovde da napada našu policiju? Toliko o tome da ovi protesti nemaju veze sa stranim faktorom. Svako ko je napao policiju, odgovaraće, rekao je Dačić.

"Ovo je napad na državu i jedan od najžešćih napada na policiju poslednjih godina"

- Večeras nije bilo pristalica SNS, večeras je napadnuta policija, policija je ovde da štiti javni red i mir i ona je i normalizovala situaciju u Beogradu. Kada je reč o drugim mestima, još na osam-devet mesta traju napadi na policiju. Povređena su najmanje 42 policijska službenika, najviše u Beogradu. Neki su i teže povređeni, imaju lomove ruku, nogu, dobijali su udarce...Uhapšeno je do sada 37 lica" rekao je noćas ministar Dačić dodavši da je najozbiljnija situacija bila u Novom Sadu, te da je ovo jedan od najžešćih napada na policiju u proteklim godinama.

- Gađanje kamenicama, uvrede, udaranje šipkama, palicama, stavljanje fantomki na glavu kako se ne bi utvrdio identitet. Policija je reagovala, upotrebila je hemijska sredstva gde je to bilo potrebno, kako se branila. Ovo je napad na državu, rekao je Dačić koji se noćas po drugi put obratio javnosti i upitao ko ima pravo da udari policajca koji ne radi ništa i u čije se ime to radi.

Dačić je dodao da se na ulicama mogu videti kamenice, zapaljeni kontejneri gurani na policiju...

Obrativši se drugi put građanima u istom danu, on je noćas rekao da je tokom večeri došlo do ozbiljnog narušavanja reda i mira na skupovima od strane blokadera.

- Šta je bio cilj današnjih blokada? Izuzetna agresivnost i upornost da se napada policija. Mi nikome ne pretimo, pozivamo da se smiri situacija. Ovo nema veze sa politikom već sa narušavanjem javnog reda i mira, a to nigde u svetu nije dozvoljeno. Hoću da odam priznanje policajcima koji su bili večeras tu, oni rade u interesu države, a ne bilo koje stranke, oni brane svoje živote i interese države, kazao je Dačić.