Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović istakla je, komentarišući sinoćnje divljanje blokadera u Novom Sadu, da je pravo lice takozvanih “mirnih” građansko-studentskih protesta ustvari lice mržnje, nasilja i rušenja Srbije.

Mesarović je navela da to nisu bili nikavi “protestanti”.

-Ovo su fašisti, nasilnici, rušitelji i mrzitelji Srbije koji bi da zapale naš grad i zemlju samo zato što mislimo drugačije. Ali Srbija je jača od vaše mržnje i zla, i pobediće - poručila je Mesarović.