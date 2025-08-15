Slušaj vest

Predsednik Srpske naprednre stranke Miloš Vučević obratio se na konferenciji za medije povodom novog divljačkog nasilja blokadera.

On je istakao da se sinoć jasno videlo kako bi Srbija izgledala kada bi se blokaderi dočepali vlasti.

- Sinoć ste mogli da vidite u više gradova ogoljeno lice nasilja, terora i zaista šta bi bila politika blokadera. Uništavanje, spaljivanje, prebijanje, napadi, sve ono najgore što može da se desi jednoj državi i narodu. Teško je naći istorijske primere kada se nešto dešavalo kao što se dešava u Srbiji. Kada je neko dao sebi za pravo, kada je manjina, da vrši najgore nasilje. Da se napadaju drugi ljudi, da se prebijaju, linčuju.. I kako danas izgledaju prostorije SNS, tako bi izgledala sutra Srbija pod blokaderima. To što su sinoć ostavili kao trag iza sebe, to bi bio žig na licu i duši Srbije kada bi se dočepali vlasti. Juče smo doneli tešku odluku, da nemamo naše prijatelje patriote da budu ispred i u svojim prostorijama i videli ste kako su se ponašali blokaderi teroristi. Sve njihove laži i prevare da su se dan ranije sukobili sa batinašima, inače ne bi bili nasilni, su pali u vodu jer juče nikog nije bili ispred prostorija, a oni su kao prave hijene i kukavice rasturali i uništavali tuđu imovinu.

Foto: screenshot pink tv

Kako kaže, i sam predsednik Vučić mu je rekao da ono što se kasno sinoć desilo u Novom Sadu, podsetilo ga je na scene iz 1992. godine, kada su porodične kuće Vučića ustaše spalile u Čipuljiću.

- Nije bilo nikoga, a oni su sproveli krvavi, rušilački pir kao horde. Onda su krenuli od prostorije do prostorije, pa se vraćali da dodatno unište. Kao po nepisanom pravilu da se počinilac zločina vraća na mesto zločina, a onda su napali policiju. U Beogradu je bilo žešćih sukoba sa policijom. Zahvalan sam svim našim članovima, patriotima i na brizi i na porukama podrške i na nerviranju zbog onoga što smo videli. Predsednik Vučić mi je rekao da ono što se desilo sinoć u NS ga je podsetilo i probudilo i emocije i razmišljanja, na slike i scene kada su porodične kuće Vučića u Čipuljiću spaljene od strane ustaša 1992. godine. Za nas je tu puno simbolike, tako su juče ovi teroristi, ideološke ustaše, spaljivale naše prostorije sa željom da unište sve i svakoga. To potvrđuje da su dan ranije hteli sve da nas poubijaju. Još je ružnije i pogrdnije kako tajkunski mediji lažu i objašnjavaju to što se desilo.

- Ono što ne mogu da unište to je ideja, ideologija, volja, duh. Videćete koliko danas, mnogo novih ljudi energije i snage, koji će nam se pridružiti. Baš kao ptica feniks, ideja i ideologija se izdigne i nastavi dalje. Sačuvaćemo našu otadžbinu Srbiju, hvala svima na podršci, branićemo Srbiju. Očekujem odgovornost, da policija, tužilaštvo i sud rade posao. Sačuvaćemo Srbiju, neće se iživljavati i rušiti je i paliti, ona je za nas svetinja, majka. Ideju i duh ne omžete da spalite i uništite.

O reformama

Odgovarajući na pitanje o reformama u pravosuđu, policiji i tužilaštvu, koje je sinoć najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, Vučević je rekao da SNS to snažno podržava i očekuje da se taj proces u skladu sa zakonom ubrza.

- Što se tiče najave zakonodavnih aktivnosti Skupštine Srbije i Vlade u pogledu podzakonskih akata, Srpska napredna stranka to snažno podržava i očekujemo da se taj proces u skladu sa zakonom i zakonima maksimalno ubrza, da menjamo mnoge pravne norme i definicije sistema koje se tiču uređenja rada pravosudnih organa", rekao je Vučević.

Foto: screenshot pink tv

Smatra da treba da se izvrši i snažna, korenita, dubinska promena u sistemu prosvete.

- Da sve ove segmente društva koji su se pokazali kao osnovni alati i poluge u obojenim revolucijama drugačije uredimo, reformišemo i vratimo državi i narodu, pošto su uzurpirani. Verujem da ćemo kao država, kao narod, imati snage za sprovođenje tih reformi i nadam se samo da nam niko neće pričati da je to nešto suprotno ne znam kakvim evropskim integracijama ili bilo kojim drugim spoljnim procesima", dodao je Vučević.

Istakao je da je to pitanje opstanka države.

O hapšenju hrvatskog državljanina zbog napada na policiju

- Kada su hteli da nas spale i ubiju, kao nešto što se desilo u Odesi, videli smo nekoliko automobila sa hrvatskim tablicama u blizini. Prisutni su oni stalno tu i te kako. Susedi su veoma prisutni i aktivni. Niko od naših ne ide u Zagreb, Split da učestvuje na protestima, naši pevači ne pevaju pesme o političkoj situaciji u Hrvatskoj, a oni su opterećeni nama i to je nešto što je konstanta u srpsko-hrvatskim odnosima, o Piculi i da ne govorim. Sve ste mogli da vidite i oko Tompsonovog koncerta, obeležavanja Oluje... Kad vidim da su sa one strane Kurti, ovi iz Zagreba, neki iz Brisela, odmah znam da sam na dobroj strani. Vidim da niko od njih nije osudio ovo što se dešava. Verovatno je ovo demokratski da nam spale stranku.

- Sinoć se sve jasno videlo, ko je kakav i kako bi Srbija izgledala kada bi se oni dočepali vlasti - zaključio je Vučević.