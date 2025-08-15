Slušaj vest

- Svako blaže sankcionisanje ovih dela ili odustajanje od krivičnog gonjenja bez javnosti jasnog razloga, stvara osećaj nekažnjivosti i ohrabruje nasilnike, naveo je ministar Vujić, saopštila je Kancelarija za saradnju s medijima.

Pozvao je sve sudije i tužioce da radom štite pravni poredak i bezbednost građana, jer, kako je naveo, "odlučna i dosledna primena zakona može vratiti poverenje javnosti i obezbediti sigurnost svih građana Srbije". 

- Država neće dozvoliti da nasilne blokade i napadi na policiju postanu sredstvo političkog ili bilo kog drugog pritiska, kazao je ministar pravde.

Kurir.rs

