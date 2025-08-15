Slušaj vest

Premijer Macut je poručio da takvo ponašanje predstavlja direktan napad na državu.

Prema njegovim rečima, na ulicama se nisu odvijali mirni protesti, već okupljanje huligana čiji je cilj narušavanje javnog reda i mira.

- Kada napadnete policiju, vi napadate državu, rekao je Macut i dodao da ne smemo dozvoliti da oni koji mesecima unazad odgovorno i predano čuvaju bezbednost građana budu vređani i ponižavani. Ovakvo ponašanje zaslužuje svaku osudu, istakao je premijer Macut i dodao da će država reagovati odlučno i u skladu sa zakonom, a svako ko ga na bilo koji način prekrši moraće da odgovara.

- Pozivam drugu stranu da se smiri i prekine sa nasilnim delovanjem, jer će nadležni organi reagovati u skladu sa svojim ovlašćenjima, kazao je Macut.

Macut je pohvalio pribranost, profesionalnost i požrtvovanost svih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su, uprkos provokacijama, postupali u interesu građana i zaštite javnog reda i mira.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"NAPADI NA POLICIJU SU NAPADI NA DRŽAVU I PRAVNI POREDAK" Ministar pravde Vujić pozvao sve sudije i tužioce da radom štite pravni poredak i bezbednost građana
Ministar Nenad Vujić.jpg
Politika"SCENE U NOVOM SADU PODSETILE PREDSEDNIKA VUČIĆA NA USTAŠKO PALJENJE NJEGOVE PORODIČNE KUĆE U ČIPULJIĆU" Vučević: Sinoć se jasno videlo ko je kakav
Screenshot 2025-08-15 101138.png
Politika"VEČERAS JE DOŠAO IZ HRVATSKE, ŠTA ĆE ON OVDE DA NAPADA NAŠU POLICIJU" Ministar Dačić o hapšenju hrvatskog državljanina koji je napadao srpsku Žandarmeriju
Screenshot 2025-08-15 094646.jpg
Politika"AJDE NEKO, AJDE NEKO" Osvanuo najnoviji snimak blokaderskog divljaštva, ovako kidišu i staklenim flašama gađaju policiju koja samo stoji, psuju i vređaju VIDEO
1231321.jpg
Politika"GRAĐANI STOJE MIRNO, OSIM ŠTO VEĆ POLA SATA RAZBIJAJU PROSTORIJE SNS" Ovako N1 i Nova zamišljaju profesionalno novinarstvo: Novinarka brani nasilje blokadera
sANJA n1.jpg