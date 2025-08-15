Slušaj vest

Premijer Macut je poručio da takvo ponašanje predstavlja direktan napad na državu.

Prema njegovim rečima, na ulicama se nisu odvijali mirni protesti, već okupljanje huligana čiji je cilj narušavanje javnog reda i mira.

- Kada napadnete policiju, vi napadate državu, rekao je Macut i dodao da ne smemo dozvoliti da oni koji mesecima unazad odgovorno i predano čuvaju bezbednost građana budu vređani i ponižavani. Ovakvo ponašanje zaslužuje svaku osudu, istakao je premijer Macut i dodao da će država reagovati odlučno i u skladu sa zakonom, a svako ko ga na bilo koji način prekrši moraće da odgovara.

- Pozivam drugu stranu da se smiri i prekine sa nasilnim delovanjem, jer će nadležni organi reagovati u skladu sa svojim ovlašćenjima, kazao je Macut.

Macut je pohvalio pribranost, profesionalnost i požrtvovanost svih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su, uprkos provokacijama, postupali u interesu građana i zaštite javnog reda i mira.