Nasilje koje se pokušava prikazati kao protest, sve češće poprima oblike terora nad onima koji misle drugačije. Samo sat vremena kasnije, isto se dogodilo i u Beogradu. Maskirane grupe blokadera napadale su pripadnike policije, provocirale građane i uništavale imovinu, pokušavajući da izazovu haos i pometnju. Na nekoliko tačaka u gradu došlo je do ozbiljnih incidenata, a jedan pripadnik SBPOK-a je teško povređen.

O ovo temi govorili su gosti emisije "Redakcija" Marko Lakić, novinar Politike i dr Aleksandra Tomić, član predsedništva SNS-a i narodna poslanica.

Foto: Kurir Televizija

- Ovo je pokušaj izazivanja građanskog rata, mi smo svedoci da nasilnici svojim terorističkim metodama žele da unesu nemir i da se obračunaju sa političkim neistomišljenicima među kojima sam i ja. Kada dođemo u tu situaciju da se koriste šok bombe, maske, šlemovi, da se neke televizije stavljaju u funkciju generisanja nasilja, to je veoma loše. Preko 100 ljudi je povređeno u ova dva dana i dolazimo do zaključka da su oni dobro organizovani. Imaju formacije i tačno im je određeno gde se kreću - kaže Tomić i dodaje:

- Oni žele suštinski da vrše promenu vlasti, jer da nije tako, oni bi zaista seli i otvorili dijalog i mir na koji poziva predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević. On je juče doneo dobru odluku i rekao je da ljudi ne treba da budu u svojim prostorijama. Politiku ne čine prostorije i materijalne stvari, već ideja, program i ljudi koji prezentuju bolju budućnost. Ako niste sposobni za to, ako ne možete da dođete mirnim putem do glasača, onda sigurno postoje spoljni faktori koji ovo plaćaju, jer neko je morao da uloži ogromna sredstva u takvu organizaciju.

Lakić smatra sinoćno nasilje tunelom bez svetla i naglašava da je naš narod platio ogromnu cenu time što nema sposobnost saslušanja druge strane:

- Nisam nikada došao do informacija da to neko plaća, i za to ćemo sačekati. Ali, ja sam jako besan jer je na današnji dan počela Cerska bitka, kada su heroji branili Srbiju i svaki metar svoje domovine plaćali krvlju da bi sprečili Austrijance da uđu i urade ono što su uradili u Mačvi. A danas, na ovaj dan, Srbi udaraju Srbe. Mi smo kao društvo izgubili totalni kompas. Došli smo u jedan tunel bez svetla i plaćamo cenu našeg naroda da dođemo u sposobnost da se razumemo, da komuniciramo, da saslušamo jedni druge - kaže Lakić i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

- Ne znam kako misle da menjaju društvo i državu ako ne žele ni sa kim da razgovaraju, to je po meni isključivost. Devedesetih godina, 9. marta, stradale su dve osobe na beogradskim ulicama, policajac i student. Hvala Bogu, mi i dalje nemamo žrtve, ali ja se pribojavam toga da će, nažalost, biti nekih žrtava. Ovo traje već mesecima, patrijarh se tako oglasio, ovo može da se reši samo u institucijama.

Tomić naglašava da je jučerašnja situacija pokazala ko je za mir, a ko za rušenje države, jer je napad na policajca napad na državu:

- Ovo je rat opozicije i studentskih lista, preko leđa ovog društva. Oni se ujedinjuju protiv Aleksandra Vučića i za njih ko god da ne misli kao oni, su "prorežimski" i to je neko koga treba da nema. Sada su svi ljudi mogli da vide sve ono što je pričano devet meseci. Oni nose maske, sakrivaju lice i ne žele da stanu ispred policije i da kažu da su oni ti koji treba da se bore.

